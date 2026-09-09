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Sparta za Brunese zaplatila rekordní částku. Po sedmi zápasech bez gólu přišel tvrdý verdikt experta

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Jonatan Braut Brunes měl být odpovědí na sparťanské gólové problémy. Po sedmi zápasech bez zásahu se z něj stává symbol širší krize.
Sparta za Brunese zaplatila rekordní částku. Po sedmi zápasech bez gólu přišel tvrdý verdikt experta

Sparta za Brunese zaplatila rekordní částku. Po sedmi zápasech bez gólu přišel tvrdý verdikt experta

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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