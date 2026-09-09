Sparta za Brunese zaplatila rekordní částku. Po sedmi zápasech bez gólu přišel tvrdý verdikt experta

9. září 2026 stojí Sparta na desátém místě ligové tabulky, její rekordní posila čeká na gól už sedm soutěžních utkání v řadě a klub právě odvolal dva členy realizačního týmu. To není výkyv formy. To je systémový problém, který se jen náhodou nejostřeji láme přes jednoho norského útočníka.
Střelec za rekordní peníze, který zatím nestřílí
Když Tomáš Rosický v červenci 2026 představoval Brunese na klubovém webu, mluvil o „prověřeném zakončovateli“, o hráči, který umí dávat góly různými způsoby, pohybovat se mezi řadami i nabíhat za obranu. Čísla z polské Ekstraklasy mu dávala za pravdu: 30 branek ve dvou posledních ročnících, 40 gólů napříč soutěžemi za dvě sezony. Sparta nekupovala projekt. Kupovala okamžitou produktivitu.
Oficiální přestupovou částku klub nezveřejnil. Mediální odhady se pohybují mezi 5 a 6 miliony eur, tedy zhruba 120 až 145 miliony korun. Podle ČT sport tím Brunes překonal i stopera Tobiase Guddala, jehož příchod stál kolem 4,5 milionu eur. Nejdražší nákup v historii klubu, a zatím nejméně produktivní.
Čísla, která mluví jasně
Brunesova ligová bilance k 9. září 2026 vypadá takto:
- 5 zápasů, 357 odehraných minut
- 1 gól (proti Zlínu)
- 14 střel, z toho jen 3 na bránu
- Úspěšnost zakončení: 7 %
Od trefy proti Zlínu čeká na další zásah sedm soutěžních utkání. Pro útočníka, který měl být hotovým řešením, je to start, který investici zatím nijak neobhajuje.
Bývalý ligový útočník a expert iSportu Petr Ruman už na začátku září napsal, že Brunesovi „chybí zabijácká touha po gólu“ a že se musí chytřeji pohybovat v šestnáctce. Trenér Brian Priske po derby namítal, že jeho útočník často končil v situacích jeden proti dvěma, tedy že problém není čistě individuální, ale souvisí i s tím, jak tým útočníka zásobuje. Obě vysvětlení se nevylučují. Spíš se sčítají.
Krize jednoho hráče, nebo celého týmu?
Brunesovo sedmizápasové čekání na gól by bylo jiný příběh, kdyby Sparta vyhrávala. Jenže nevyhrává. Po sedmi ligových kolech má 9 bodů, skóre 13:12 a na vedoucí Slavii ztrácí osm bodů. Desáté místo v tabulce, to je pro ambice tohoto klubu alarmující číslo samo o sobě.
A vedení už reagovalo. Sparta ukončila spolupráci s vedoucím fyzické přípravy Ianem Collem a trenérem standardních situací Jackem Wilsonem. Výkonný místopředseda František Čupr k tomu řekl, že odpovědnost nesou „vedení, realizační tým i hráči“. A dodal větu, která visí ve vzduchu: „Podle situace se budeme rozhodovat dál.“
To není ultimátum vůči Priskemu. Ale je to první oficiální signál, že trenérská pozice už není mimo debatu.
Co bude dál s Brunesem
Debata o Brunesově místě v základní sestavě přestala být přestřelenou fanouškovskou reakcí na jeden slabý zápas. Sedm utkání bez gólu, 7% úspěšnost zakončení a celkový propad týmu, to je kombinace, která nutí k rotaci. iSport jako alternativy na hrotu jmenoval Ebrimi Singhateha a Matyáše Vojtu.
O rychlém odchodu ze Sparty nemá smysl spekulovat. Brunes přišel v červenci 2026 a podepsal víceletý kontrakt. Ale jistota základní sestavy? Ta se v jeho případě vypařila rychleji, než kdokoli na Letné čekal. Podle nás nejde zatím říct, že Sparta udělala chybu. Už ale jde říct, že investice bez rychlé návratnosti generuje tlak, který dopadá na všechny: na hráče, na trenéra i na vedení, které přestup schválilo.
Příští ligové kolo ukáže, jestli dílčí obměna realizačního týmu stačila jako impuls. Pokud ne, tlak se posune výš. A Brunes bude pořád stát uprostřed.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner