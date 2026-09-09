Tiafoe na US Open otočil čtvrtfinále z beznadějného stavu. Fanoušky ale nejvíc dojalo, co udělal po posledním míčku

Úterý 8. září, Arthur Ashe Stadium. Frances Tiafoe právě proměnil první mečbol po obratu, který neměl podle skóre ani logiky přijít. Místo aby se vrhl do publika nebo padl na kolena, slavil jen pár vteřin. Pak běžel k síti. Ne kvůli povinnému podání ruky, kvůli objetí. Alex Michelsen, dvaadvacetiletý krajan, který ještě před hodinou vedl 2:0 na sety a podával na životní semifinále, mu brečel na rameni. Tiafoe u něj zůstal. Dlouho. Kamera to snímala, stadion ztichl a pak začal tleskat něčemu, co nemělo nic společného s tenisem.
Čtyři body od konce
Aby šlo pochopit sílu toho objetí, je potřeba vidět, jak blízko byl Tiafoe vyřazení. Po dvou ztracených setech prohrával ve třetím 3:5. Michelsen si za stavu 5:4 sedl na lavičku, napil se a šel podávat na postup do svého prvního grandslamového semifinále. Dělily ho čtyři body.
Nedovřel to. Tiafoe ho brejknul a pak podle oficiálního souhrnu US Open vyhrál 17 z posledních 22 bodů třetí sady. Třetí set vzal, čtvrtý přidal 6:3 a v rozhodujícím super tie-breaku otočil i manko 0:3, aby zvítězil 10:6. Celková bilance Tiafoea po ztrátě prvních dvou setů na grandslamech? Tři výhry ze dvaceti pokusů, a dvě z nich přišly právě v sezoně 2026.
Gesto, které přerostlo výsledek
Mečbol, krátký výbuch radosti, sprint k síti. A pak nic z toho, co obvykle následuje. Žádné kolečko kolem kurtu, žádné gesto do kamery. Tiafoe přitáhl Michelsena k sobě a nechal ho plakat. Podle pozápasové tiskové konference Michelsen přiznal, že ho Tiafoe oslovil „hodně osobními věcmi“, které se ho hluboce dotkly. Tiafoe podle sekundárních zdrojů citujících ESPN řekl soupeři, že na této úrovni bude ještě mnohokrát, a on sám už v té době bude „na houpacím křesle“.
Nebyli to cizí lidé. Před zápasem Tiafoe mluvil o tom, že s Michelsenem mají dobrý vztah, pořád spolu žertují. Michelsen ho označil za „velmi dobrého kamaráda“. Jenže kamarádství v individuálním sportu má zvláštní krutost: jeden z vás musí odejít zničený. Tiafoe ten moment rozpoznal a oslavy podřídil empatii. To není běžné podání ruky u sítě. To je vědomé rozhodnutí potlačit vlastní euforii v nejintenzivnější vteřině kariéry.
Proč Michelsen zkolaboval
Dvaadvacetiletý Američan hrál čtvrtfinále grandslamu poprvé v životě. Vedl 2:0 na sety. Podával na semifinále. A pak to všechno ztratil, ne kvůli zranění, ne kvůli smůle, ale kvůli vlastní hlavě. Na tiskové konferenci přiznal, že ve třetím setu začal myslet dopředu. Představoval si semifinále, místo aby dohrál přítomnost. „Byl jsem čtyři body od toho,“ řekl. Sportovní devastace v čisté podobě: žádná osobní tragédie, jen promarněná šance, která se možná vrátí, ale možná ne.
Právě proto ten pláč působil tak syrově. Michelsen nebrečel kvůli prohře jako takové. Brečel kvůli tomu, co si sám nechal proklouznout mezi prsty.
Comeback v kontextu
Tiafoe vstupoval do sezony 2026 s jedinou úspěšnou otočkou z 0:2 na sety v celé grandslamové kariéře, z prvního kola Wimbledonu 2024. Na US Open 2025 v New Yorku do čtvrtfinále vůbec nedošel; skončil ve třetím kole s Jan-Lennardem Struffem. O rok později stojí v semifinále po dvou takových obratech v jediné sezoně. Něco se v jeho hře i hlavě posunulo.
V semifinále ho čekal vítěz duelu Carlos Alcaraz vs. Ben Shelton, tedy výrazně tvrdší test. Ale i kdyby v něm Tiafoe vypadl v prvním setu, úterní večer na Ashe Stadium by mu nikdo nevzal. Ne kvůli pěti setům. Kvůli těm několika vteřinám, kdy se rozhodl neslavit.
Individuální sport nezná týmové objetí po prohře. Nemá spoluhráče, kteří vás chytí. Má jen soupeře, který vás právě porazil. Tiafoe se v tu chvíli rozhodl být obojí, a Michelsen to přijal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář