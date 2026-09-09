Češi od 55 let mohou čerpat slevy, o kterých často vůbec nevědí. Týkají se statisíců lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Češi od 55 let mohou čerpat slevy, o kterých často vůbec nevědí. Týkají se statisíců lidí
Dálnici D1 v okolí Brna čeká další zásadní proměna. Silničáři zvažují, že místo řady menších stavebních...
Skloubit zaměstnání s vyzvedáváním dítěte ze školy, školky nebo družiny nemusí být pro rodiče jednoduché....
Mobilní telefon v ruce při přecházení silnice je běžný obrázek, který by se ale mohl některým turistům...
Počasí v Česku se během několika desítek hodin výrazně promění. Zatímco v úterý se teploty dostanou až ke...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →
- „Hrubá manipulace.“ Strážce rozpočtu tepe vládu za prezentaci dluhu. Vidí velkou chybu
- Svět žije na dluh. Proč jsou státní půjčky nejdražší od finanční krize?
- „My si za tím rozpočtem stojíme,“ tvrdí Babiš. Ale připomínky SPD a Motoristů si prý poslechne
- Macinka chce probrat změny pro rozpočet 2028 i možnost zastavení části projektů