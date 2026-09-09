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Ano, šéfe 3. díl: O pomoc volá restaurace Malý Janek. Bývalý poslanec se tu topí v dluzích, Pohlreicha pozvali štamgasti

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Ve třetím díle pořadu Ano, šéfe! zamíří Zdeněk Pohlreich do restaurace Malý Janek. Podnik bývalého poslance bojuje s dluhy a naprosto nezvládnutým vedením.
Ano, šéfe! 3. díl

Ano, šéfe! 3. díl

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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