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Když rozhoduje Dlouhé Bidlo. Etický kodex Babišovy vlády je výsměch realitě

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GLOSA. Strakova akademie není žádná Šmejkalova ohrada, aby se tam dala dohromady partička Rychlých šípů. Česká politika, to je spíš Bratrstvo kočičí pracky. To sice na Šípáky–hlupáky pohlíží s odporem, ale vlastně by chtělo být jako oni. A tak si současné Bratrstvo, to Babišovo, aspoň sepsalo svůj „rychlošípácký“ Etický kodex vlády. Ministři a ministryně si
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profimedia-1124592452

Zdroj: Zasedání vlády, srpen 2026, premiér Andrej Babiš a Petr Macinka: Petr Topič / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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