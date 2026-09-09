Když rozhoduje Dlouhé Bidlo. Etický kodex Babišovy vlády je výsměch realitě

GLOSA. Strakova akademie není žádná Šmejkalova ohrada, aby se tam dala dohromady partička Rychlých šípů. Česká politika, to je spíš Bratrstvo kočičí pracky. To sice na Šípáky–hlupáky pohlíží s odporem, ale vlastně by chtělo být jako oni. A tak si současné Bratrstvo, to Babišovo, aspoň sepsalo svůj „rychlošípácký“ Etický kodex vlády.
Ministři a ministryně si svůj etický kodex slavnostně odhlasovali už počátkem března tohoto roku.
Zavázali se v něm mimo jiné k „poctivému, čestnému a slušnému chování“, „korektnímu a profesionálnímu vystupování vůči veřejnosti“, transparentní a otevřené komunikaci a poskytování pravdivých, úplných a včasných informací.
I Foglar by zaplesal. Než by pochopil, že i zde platí, že papír snese všechno.
V souladu s etickými principy
V politické praxi premiér (představme si jej třeba jako Dlouhé Bidlo) nálepkuje média jako prolhaná, agresivně útočí na novinářku, ptá se jí, jaké má IQ a říká, že je nemocná a že se má léčit. Nevybíravě uráží i politické oponenty.
Člen vlády se zavazuje vyjadřovat se s rozvážností, která vyplývá z jeho funkce, a v souladu se zásadami slušného chování.
Ministr Macinka (ideální adept na Štětináče) selektuje, koho pustí na tiskovku, opakovaně halucinuje ve vysílání XTV a dává rozhovor zakuklenému „Širokovi“, aniž ví, s kým ve skutečnosti mluví.
Ministr Juchelka (dokonalý Bohouš), zahnaný fakty do kouta, zkouší novináře mistrovat za to, kde pracují, s tím, že by se za to měli stydět… Atd.
Vládní kodex přitom očekává, či spíše požaduje, poctivé a čestné jednání v souladu s morálními a etickými principy a důsledné oddělení výkonu státní správy od osobních zájmů a soukromých aktivit.
V textu čteme:
- Člen vlády se nesmí chovat ponižujícím, nátlakovým nebo jinak nevhodným způsobem vůči veřejnosti.
- Člen vlády se zavazuje vyjadřovat se s rozvážností, která vyplývá z jeho funkce, a v souladu se zásadami slušného chování.
- Člen vlády dbá na to, aby výše uvedené zásady dodržoval i při případné komunikaci přes sociální sítě.
Ministři a ministryně mají též poskytovat „úplné, přesné, objektivní a pravdivé informace“ a nemají šířit „nepravdivé, manipulativní nebo zavádějící informace“.
Kdo pohlídá Dlouhé Bidlo
Veřejnost má taktéž – podle kodexu – oprávněně očekávat otevřenou a přístupnou státní správu a přiměřenou veřejnou kontrolu rozhodování.
HlídacíPes.org se proto dotázal Úřadu vlády na detaily spojené s Etickým kodexem, jeho dodržováním a vymáháním.
Kdo to kdy viděl, aby o osudu Dlouhého Bidla rozhodoval nějaký Bohouš či Štětináč?!
Z odpovědi citujeme:
- Etický kodex vlády schválila vláda svým usnesením ze dne 2. března 2026 č. 141, kterým zároveň uložila členům vlády postupovat v souladu s ním. Z výše uvedeného plyne, že vláda byla s Etickým kodexem vlády prokazatelně seznámena.
- Žádné oznámení, podnět, stížnost či jiná sdělení, k možnému porušení Etického kodexu vlády členem vlády Úřad vlády neeviduje.
- Předseda vlády žádného člena v uvedeném období k nápravě v souvislosti s možným porušením Etického kodexu vlády nevyzval.
- Vláda v uvedeném období možné porušení Etického kodexu vlády předsedou vlády neprojednávala.
Kodex tedy je, ale jako by nebyl.
Ostatně s žádnou sankcí za jeho porušování se nepočítá. A i kdyby, to, nakolik svůj vlastní Etický kodex členové vlády dodržují, vyhodnocuje výhradně předseda vlády.
Pokud by se snad problém týkal samotného premiéra, kodex určuje, že „další postup projedná vláda“. Jenže kdo to kdy viděl, aby o osudu Dlouhého Bidla rozhodoval nějaký Bohouš či Štětináč?!