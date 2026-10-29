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Dalších 10 milionů eur do PURL. Estonsko kupuje Ukrajině zbraně z USA

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Estonsko navyšuje svůj příspěvek do alianční iniciativy PURL, přes kterou evropští spojenci nakupují pro Ukrajinu zbraně a munici od Spojených států.
Dalších 10 milionů eur do PURL. Estonsko kupuje Ukrajině zbraně z USA

Dalších 10 milionů eur do PURL. Estonsko kupuje Ukrajině zbraně z USA

Zdroj: Wikimedia Commons, Lance Cpl. Alyssa Chuluda
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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