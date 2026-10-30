Sedm uchazečů, 3 000 vozů. Britská armáda hledá nástupce Land Roveru

Ze čtrnácti firem a konsorcií postoupilo do další fáze sedm, mezi nimi Jaguar Land Rover, Rheinmetall Defence UK nebo General Dynamics Land Systems UK. První tranše počítá s přibližně 3 000 vozidly, dodávky mají začít v roce 2027.
Soutěž na lehká mobilní vozidla (Light Mobility Vehicle, LMV) vede Skupina národního ředitele pro vyzbrojování (National Armaments Director Group, NAD Group). Jejím výsledkem nemá být jen dodávka techniky, ale kompletní řešení včetně výcviku a podpory. Nová vozidla mají zpočátku pokrýt několik rolí: víceúčelové vozidlo, taktické mobilní vozidlo, bojovou sanitku, vozidlo se zvýšenou ochranou a užitková vozidla.
Oznámení o zakázce zveřejnil resort v červenci. Na následný dotazník k zakázce (Procurement Specific Questionnaire, PSQ) odpovědělo čtrnáct potenciálních dodavatelů a sedm z nich splnilo požadavky pro postup. Další etapa, která zahrnuje formální výzvu k podání nabídek (Invitation to Tender, ITT) a hodnotící zkoušky, už byla zahájena. Vyhodnocení dotazníků podle ministerstva proběhlo v několikastupňovém procesu založeném na doložených podkladech.
„Reakce průmyslu na soutěž o lehké mobilní vozidlo je nesmírně povzbudivá a jsme velmi spokojeni s kvalitou i konkurenceschopností pole uchazečů. Skutečnou zkouškou budou nadcházející hodnotící testy a s vybranými dodavateli budeme úzce spolupracovat, až soutěž vstoupí do své další, klíčové fáze,“ uvedla generálporučice Anna-Lee Reilly, generální ředitelka pro materiál NAD Group.
Toyota, Ford, Mercedes i Ineos
Sedmička postupujících uchazečů staví své návrhy na civilních i specializovaných platformách. Babcock International Group nabízí vozidlo na základě Toyoty, General Dynamics Land Systems UK vychází z Fordu a Ineos Automotive přihlásil vlastní platformu. Španělská společnost Iturri S.A. sází na základ od koncernu Stellantis, Jaguar Land Rover na vlastní vůz, NP Aerospace Limited na platformu General Motors a Rheinmetall Defence UK na Mercedes.
Souběžně s výzvou k podání nabídek proběhnou hodnotící zkoušky na 21 vozidlech. Každý z uchazečů přiveze tři varianty, na nichž má prokázat, že dokáže dodat to, co obrana požaduje. Paralelní běh obou fází má podle ministerstva odrážet závazek zrychlit akvizice v souladu se Strategickou obrannou revizí z roku 2025. Zástupci všech sedmi firem se 19. října sešli na konferenci s realizačním týmem NAD Group pro LMV a s programovým týmem armády, aby měli jednotnou představu o požadavcích i průběhu zakázky.
Až 9 500 vozidel a smlouva na dvacet let
Úvodní tranše počítá s přibližně 3 000 vozidly, smlouva ale umožní rozšířit flotilu na více než 9 500 kusů. Do kontraktu je zabudována pružnost, která má ministerstvu dovolit reagovat na měnící se operační požadavky i technologický vývoj. Zakázka pokryje dodávky vozidel, výcvik a podporu flotily a bude uzavřena na devět let s možností prodloužení až o dalších jedenáct let. Dodávky mají začít od roku 2027.
„Soutěž na náhradu Land Roverů a Pinzgauerů dá našim silám skvělé moderní vozidlo. Zároveň ukazuje, jak vláda zrychluje akvizice: vyřazuje staré vybavení, zrychluje nákupy a dává našim silám nejnovější výzbroj,“ uvedl Luke Pollard, ministr pro obrannou připravenost a průmysl.