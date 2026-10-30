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Sedm uchazečů, 3 000 vozů. Britská armáda hledá nástupce Land Roveru

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Dennívýzva
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Britské ministerstvo obrany zúžilo okruh zájemců o dodávku nové generace lehkých mobilních vozidel, která mají v armádě nahradit flotily Land Roverů a Pinzgauerů.
Sedm uchazečů, 3 000 vozů. Britská armáda hledá nástupce Land Roveru

Sedm uchazečů, 3 000 vozů. Britská armáda hledá nástupce Land Roveru

Zdroj: Wikimedia Commons, Corporal Rebecca Brown
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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