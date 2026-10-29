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Podniky investovaly do výzkumu a vývoje přes 100 miliard korun

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Podniky v České republice vynaložily podle dat Českého statistického úřadu v roce 2025 na výzkum a vývoj 100,7 miliardy korun, tedy většinu celkových výdajů, které dosáhly 158,8 miliardy korun. Ve srovnání s předchozím rokem se celkové výdaje zvýšily o 8,2 %.
Podniky investovaly do výzkumu a vývoje přes 100 miliard korun

Podniky investovaly do výzkumu a vývoje přes 100 miliard korun

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 15:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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