Podniky investovaly do výzkumu a vývoje přes 100 miliard korun

Podniky investovaly do výzkumu a vývoje přes 100 miliard korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podniky investovaly do výzkumu a vývoje přes 100 miliard korunZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 29.10.2026 15:04
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