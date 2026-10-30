Mzdy v IT se liší, experti na AI mohou vydělávat přes 100 tisíc Kč

Z průzkumu společností Grafton Recruitment a Gi Group vyplývá, že zatímco odborníci na umělou inteligenci, cloudové technologie a kybernetickou bezpečnost patří mezi nejlépe placené pracovníky, u některých tradičních IT pozic mzdy stagnují.
Na vrcholu mzdového žebříčku zůstávají technologičtí ředitelé CIO a CTO, kteří si v Praze mohou vydělat až 250 tisíc korun měsíčně. Mzdy specialistů na umělou inteligenci a strojové učení, včetně odborníků na velké jazykové modely a bezpečnost AI, mohou v Praze dosahovat až 150 tisíc korun měsíčně. Vysoké odměny nabízejí rovněž vybrané pozice v oblasti DevSecOps, cloudových technologií a podnikových systémů SAP a Salesforce. Naproti tomu správci sítí, IT administrátoři nebo databázoví administrátoři se zpravidla pohybují pod hranicí 100 tisíc korun měsíčně.
Výše mezd se liší také podle regionu. Nejvyšší odměny dlouhodobě nabízejí Praha a Jihomoravský kraj, výrazné rozdíly však přetrvávají i u stejných profesí. Například vývojář v C# může v Praze vydělávat až 135 tisíc korun měsíčně, zatímco ve Zlínském kraji dosahuje horní hranice mzdového rozpětí 70 tisíc korun.
Proměny trhu práce se neprojevují pouze ve mzdách, ale také v náboru zaměstnanců. Firmy omezují přijímání juniorních pracovníků a pod vlivem automatizace a umělé inteligence mění požadavky na některé pozice. Současně roste význam technologických znalostí i mimo samotné IT, kde zaměstnavatelé hledají pracovníky schopné využívat digitální technologie, datovou analytiku a automatizaci ve svých oborech.
„IT trh se za poslední roky výrazně proměnil. Zatímco dříve stačila k získání velmi dobře placené práce znalost určité technologie, dnes firmy mnohem více rozlišují mezi jednotlivými specializacemi a úrovněmi zkušeností. Největší zájem mají o odborníky, kteří dokážou kombinovat více dovedností a přinášet konkrétní přidanou hodnotu. Naopak u rutinnějších činností roste tlak automatizace a umělé inteligence, což se promítá nejen do poptávky po zaměstnancích, ale postupně také do jejich odměňování,“ říká Eliška Smržová, ředitelka divize Grafton Recruitment.