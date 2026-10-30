Meteorologové varují před víkendem: V Česku napadnou desítky centimetrů sněhu a teploty výrazně klesnou

O víkendu dorazí na české hory další sníh. Meteorologové nevylučují až 30 centimetrů a upozorňují také na silnější vítr.
Počasí v Česku se v nejbližších dnech výrazně změní a na některých místech se začne hlásit o slovo zima. Zatímco v nížinách meteorologové očekávají především déšť a pokles teplot, horské oblasti se mohou dočkat pořádné sněhové nadílky. Nejvíce nového sněhu by mělo napadnout během soboty, přičemž nejohroženější budou severní a severovýchodní hory. Krkonoše se mohou podle předpovědí dočkat až několika desítek centimetrů čerstvé pokrývky. Podobná situace se očekává také v Jeseníkách.
Krkonoše a Jeseníky se připravují na desítky centimetrů sněhu
Podle Českého hydrometeorologického ústavu budou srážky přicházet především od severovýchodu a nejčastěji se objeví na horách. „Srážky budou četnější na horách na severu a severovýchodě. Především v sobotu ráno lokálně počítejme i s mlhami,“ upozornil ČHMÚ na sociálních sítích. Nejvíce sněhu by mělo připadnout v Krkonoších, kde se očekává přibližně 10 až 20 centimetrů nového sněhu. Amatérští meteorologové přitom nevylučují ani lokální úhrny kolem 30 centimetrů, zejména na návětrných svazích. Výraznější sněžení se očekává rovněž v Jeseníkách.
Sníh v nižších polohách už začátkem listopadu: Meteorologové odhalili, ve kterých oblastech napadne nejdříve
Zpočátku by měly sněhové vločky padat především v nadmořských výškách nad 1 100 metrů. Postupně se však hranice sněžení může snížit přibližně k 900 metrům nad mořem. Nejvydatnější srážky meteorologové očekávají v sobotu, zatímco v neděli ráno se může sníh přechodně objevit také v nižších oblastech. Rozhodně to ale neznamená, že se celá republika probudí pod bílou pokrývkou. V nížinách bude většinou pršet, případně se může objevit déšť se sněhem. Noční teploty mají klesat na 6 až 1 °C a přes den se budou pohybovat mezi 5 a 10 °C. V sobotu může být v nížinách ještě tepleji, a to až kolem 12 °C.
Ani po víkendu se zatím výraznější oteplení neočekává. Podle meteorologů bude chladnější počasí pokračovat také v prvních listopadových dnech a další sněhové srážky se mohou objevit už v úterý. Tentokrát by se hranice sněžení mohla dostat dokonce přibližně k 700 metrům nad mořem. Obyvatelé východní části republiky by navíc měli počítat se silnějším větrem. Jeho nárazy mohou dosahovat rychlosti až 55 kilometrů za hodinu. Na Světě Kreativity jsme psali o předpovědi na letošní zimu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Facebook Český hydrometeorologický ústav, ČHMÚ
Článek Meteorologové varují před víkendem: V Česku napadnou desítky centimetrů sněhu a teploty výrazně klesnou pochází z webu Světkreativity.