Policisty znepokojila podivná jízda auta. Za volantem objevili 9letého chlapce mířícího do školy

Nechtěl zmeškat školu. Když mu ujel autobus, jednoduše si vzal klíčky od matčina auta a rozhodl se, že se do školy dopraví sám.
Policejní hlídka nevěřila vlastním očím, když zjistila, kdo ve skutečnosti řídí pronásledované auto. Za volantem našli teprve devítiletého chlapce, který měl namířeno do školy. Chlapec se dostal do situace, již vyřešil poněkud nestandardním způsobem. Policisté nyní varují rodiče, aby si hlídali klíčky od auta a promluvili si s dětmi o rizicích řízení vozidla.
Policisty zaujal řidičův zvláštní styl řízení
Opravdu velké překvapení čekalo na hlídku dopravní policie z kalifornské Oroville, informoval deník Kake. Všimli si auta, které „zvláštním způsobem“ zastavilo na křižovatce. Rozhodli se tedy vozidlo pronásledovat. Krátká honička pak skončila na blízkém parkovišti, kde řidič zastavil. Pak však ještě pomalu nacouval do policejního vozu, aniž by způsobil větší škodu.
Zasahující policista nemohl věřit svým očím, když vystoupil a vydal se k řidiči. Za volantem totiž seděl teprve devítiletý chlapec. „Když jsem se blížil, uviděl jsem dítě, které se ukázalo být 9letým hochem. Vystrčil hlavu a řekl: ‚Omlouvám se, snažil jsem se dostat do školy,‘“ řekl podle deníku Kake zasahující policista Dunn.
Matka neměla o ničem ani tušení
„S úlevou vám oznamujeme, že při tomto incidentu nebyl nikdo zraněn. Dítě bylo po upozornění potřebných orgánů a zdokumentování situace bezpečně odesláno do školy,“ citoval policejní hlídku deník NBCNews. Policisté se spojili s pracovníky školy i rodiči chlapce. Matka uvedla, že byla v koupelně, když její syn odcházel do školy. Neměla nejmenší tušení, že si vzal klíčky od auta a s ním i odjel.
9-year-old who missed school bus drives mom’s car to school, sparks police chase: https://t.co/CFpNfBj3Wl #KAKEnews
— KAKE News (@KAKEnews) April 1, 2024
Rozlučka se svobodou se proměnila v noční můru. Po přivolání policie ženy opustily pozemek
Chlapec později uvedl, že mu ujel školní autobus, proto se potřeboval nějak dostat do školy. Dobrodružná jízda naštěstí skončila bez zranění. Policisté však nabádají rodiče, aby měli klíčky od auta pod kontrolou a dětem vysvětlili nebezpečí, která jsou s řízením vozidla spojená. Někdy se však může hodit, když je dítě se základy řízení seznámeno. Už jsme na SvětěKreativity psali o pohotovém žáku 7. třídy, který zachránil školní autobus plný spolužáků poté, co řidič omdlel.
Článek Policii znepokojil řidičův podivný způsob řízení. Za volantem seděl 9letý chlapec, který jel do školy pochází z webu Světkreativity.