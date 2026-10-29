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Policisty znepokojila podivná jízda auta. Za volantem objevili 9letého chlapce mířícího do školy

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Nechtěl zmeškat školu. Když mu ujel autobus, jednoduše si vzal klíčky od matčina auta a rozhodl se, že se do školy dopraví sám.
chlapec řídí

chlapec řídí

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 17:12

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