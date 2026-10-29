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Cestující mu během letu neustále kopal do sedadla. Muži došla trpělivost a připravil mu patřičnou odplatu

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Dennívýzva
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Mladík, který neustále kopal do sedadla pasažérovi před ním, dostal lekci. Rozhořčený cestující si nenechal nic líbit a rozhodl se pro malou, ale účinnou pomstu.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:50

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