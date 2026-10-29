Cestující mu během letu neustále kopal do sedadla. Muži došla trpělivost a připravil mu patřičnou odplatu

Mladík, který neustále kopal do sedadla pasažérovi před ním, dostal lekci. Rozhořčený cestující si nenechal nic líbit a rozhodl se pro malou, ale účinnou pomstu.
Někdy v životě nastanou situace, kdy nemůžete ovlivnit, s jakými lidmi přijdete do styku. Například taková hromadná doprava. Když si k vám sedne nepříjemný cestující, který ještě ke všemu příliš nevoní, nic s tím neuděláte. Maximálně můžete vystoupit o pár zastávek dříve. Co pak ale dělat, když sedíte v letadle a pasažér za vámi vám po celou dobu letu neukázněně kope do sedadla. Muž, o jehož příběhu informoval Newsweek, se rozhodl pro pomstu.
Opakovaně mu kopal do opěradla
Představte si, že vás čeká dlouhá cesta v letadle. Už takhle jste ve stresu, když si představíte ty kilometry volného prostoru pod vámi, doufáte proto, že let bude co nejklidnější a vy budete moci přijít na jiné myšlenky. Jenže zkuste se dobře naladit, když pasažér za vámi vám neustále kope do opěradla.
Přesně takovou situaci zažil muž na cestě do Kanady. Jeho spánek byl narušen pravidelným kopáním do sedadla. „V polovině letu mě probudila osoba za mnou, kopla do mého sedadla. Myslel jsem nejdříve, že se jedná o dítě, tak jsem to ignoroval,“ sdílel svou zkušenost na Redditu. Ovšem kopání neustávalo, spíše naopak.
Continuously kick my seat on flight, get your belongings soaked
byu/Striking-Factor5289 inpettyrevenge
Po několika minutách se muž otočil, když k jeho překvapení hleděl na mladého muže něco kolem 20 let. „Požádal jsem ho zdvořile, zdali by mi mohl přestat kopat do sedadla. Slyšel jsem, jak se se svými přáteli něčemu směje v jazyce, kterému jsem nerozuměl. Kopání na chvíli ustalo, ale za krátkou chvíli opět začalo,“ pokračuje muž.
Letadlo se muselo vrátit k nástupní bráně. Pasažéra vyvedli kvůli jeho plynatosti a hrubosti
Nespokojený cestující se rozhodl pro pomstu
Muž si něco takového nenechal líbit a rozhodl se pro pomstu. Vzal svou lahev s vodou a nenápadně obsah vylil do batohu mladíka, který se mu snažil znepříjemnit cestu, jak uvádí web Independent. Ten po přistání zjistil, že všechny jeho věci jsou promočené. Po zveřejnění příspěvku se v komentářích strhla vlna podpory muži, jenž se rozhodl neukázněného pasažéra potrestat.
Spousta lidí také přidala své vlastní zkušenosti s cestujícími, kteří vám i z krátké cesty dokážou udělat peklo. Ostatně o několika takových jsme již psali na SvětěKreativity. V jednom případě musel být muž z letadla vykázán kvůli své hrubosti a plynatosti.
Článek Cestující za ním v letadle mu neustále kopal do sedadla. Muž neváhal a patřičně se mu pomstil pochází z webu Světkreativity.