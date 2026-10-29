Neobvyklý zvrat po celém území Česka: Meteorologové hlasí prudký pokles teplot a hned několik dnů sněžení

Teploty klesnou pod nulu a sněžení se posune níže do hor. Meteorologové očekávají až pět centimetrů nového sněhu.
Počasí v Česku se v následujících dnech výrazně ochladí a na horách se začne postupně hromadit nový sníh. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se noční teploty už brzy dostanou
pod bod mrazu a v příštím týdnu mohou klesnout až na minus tři stupně Celsia. Zatímco v nížinách bude převládat déšť, mlhy a zatažená obloha, ve vyšších polohách se budou srážky měnit ve sněhové. Hranice sněžení se navíc bude postupně posouvat do nižších nadmořských výšek. Na některých horách tak může během několika dnů napadnout i několik centimetrů nového sněhu. První mrazivé noci přijdou už na konci týdne
Čtvrtek přinese do většiny Čech polojasnou až jasnou oblohu, ráno se ale místy objeví mlhy a nízká oblačnost. Na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech bude převážně zataženo, zpočátku také s deštěm nebo mrholením.
Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 8 a 13 stupni Celsia. V noci na pátek už může v Čechách teplota klesnout až na minus jeden stupeň, zatímco na Moravě a ve Slezsku zůstane mezi třemi a sedmi stupni. Pátek přinese podobná denní maxima, ale na severu a severovýchodě bude více oblačnosti a na horách se může objevit slabý déšť. „ Na severu a severovýchodě může být až zataženo a především na horách se objeví slabý déšť, nad 1 200 m i sněžení,“ upozornil ČHMÚ.
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Sobota bude převážně oblačná až zatažená a na řadě míst se objeví občasný déšť. Na severních a severovýchodních horách mohou srážky trvat déle a nad 1 200 metry se změní ve smíšené nebo sněhové. Ve výškách nad 1 300 metrů mohou přibýt až dva centimetry nového sněhu. V neděli se pak
hranice sněžení posune ještě níže, přibližně nad 1 000 metrů. „ Předpokládáme oblačno až zataženo, na mnoha místech občas déšť, nad 1 000 m srážky smíšené nebo sněhové,“ předpovídají meteorologové. Nad 1 100 metry může napadnout až pět centimetrů sněhu. Denní teploty se přitom v neděli sníží na 6 až 10 stupňů a na severovýchodě hor může spadnout až 20 milimetrů srážek za den.
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Ochladit se má také na začátku příštího týdne. V pondělí se mohou déšť se sněhem nebo sněžení objevit už ve výškách nad 800 metrů. Nad 900 metry očekává ČHMÚ až
dva centimetry nového sněhu, na Šumavě dokonce až pět centimetrů. Noční teploty mohou na západě Čech klesnout ke dvěma stupňům pod nulou. Ani další dny nepřinesou výraznější oteplení. Od úterý do čtvrtka se budou na horách místy objevovat převážně sněhové srážky, které mají ke konci období postupně ustávat. Noční minima se budou pohybovat mezi dvěma a minus třemi stupni, zatímco přes den teploměry ukážou přibližně 5 až 10 stupňů Celsia. Na SvětěKreativity.cz jsme psali už i tom, jaká nejspíš bude zima 2026.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
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