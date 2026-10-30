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Některé potraviny vyžadují při opakovaném ohřívání zvýšenou opatrnost. Rozhoduje skladování i správná teplota

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Mnoho z nás jistě nechává zbytky z oběda v lednici na později a ohřívá je v mikrovlnné troubě. Některé potraviny jsou však k tomu nevhodné.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:52

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