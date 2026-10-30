Některé potraviny vyžadují při opakovaném ohřívání zvýšenou opatrnost. Rozhoduje skladování i správná teplota

Mnoho z nás jistě nechává zbytky z oběda v lednici na později a ohřívá je v mikrovlnné troubě. Některé potraviny jsou však k tomu nevhodné.
Možná si chcete ušetřit čas nebo zkrátka nechcete plýtvat jídlem a také penězi, které za něj dáváte. To je samozřejmě správné. Některé pokrmy však nejsou vhodné k tomu,
aby se po prvním tepelném zpracování znovu ohřívali. Některá jídla, která schováváte v lednici na později, mohou být rizikem pro vaše zdraví. Když je nebudete znovu jíst, vyhnete se zažívacím potížím a bolestem břicha. Pozor na houby
Houby jsou skvělým zdrojem vitamínů a vlákniny. Konzumovat se mohou syrové nebo také vařené. Pozor však na jejich skladování. Zahřívat houby, které předtím
byly několik hodin v pokojové teplotě, je opravdu nebezpečné. Stejně tak můžete mít potíže poté, co si znovu ohřejete kuře. V libovém mase se mohou nahromadit bakterie. Jedinou možností, jak se jich zbavit, je dát kuře znovu na pánev nebo do trouby. Fotografie: Pixabay
Potíže mohou nastat také u brambor. Není vhodné je nechávat v pokojové teplotě pod fólií. Brambory, které chcete později po uvaření konzumovat, musíte skladovat v lednici. Mohou totiž
obsahovat bakterie, které způsobují botulismus. Bakteriemi se může kontaminovat také vařená rýže. Tyto bakterie nejsou odolné vůči teplu, a navíc mohou produkovat toxické spory. Rýži je tak vhodné sníst ihned po uvaření a znovu ji už neohřívat.
Plody moře i špenát
Stejně jako předchozí potraviny, i plody moře skladované v pokojové teplotě mohou obsahovat bakterie. Ty mohou způsobit dokonce otravu. Dbejte tedy na to, abyste plody moře bohaté na bílkoviny a minerály
skladovali v lednici či mrazáku a poté je okamžitě spotřebovali. Nebezpečný může být při špatném skladování i špenát. Ten obsahuje dusičnany, které se ve vyšších teplotách mohou změnit na dusitany. Ty jsou pro tělo nebezpečné a mohou způsobit i smrt. Fotografie: Pixabay
Poslední nebezpečnou potravinou jsou vejce. Pokud je uvaříte, usmažíte nebo jinak tepelně připravíte, neměli byste je uchovávat pro pozdější spotřebu. Pokud si
vajíčka uvařená natvrdo ohřejete v mikrovlnné troubě, pravděpodobně začnou bobtnat. V důsledku toho mohou poté explodovat a způsobit vám vážné popáleniny poté, co se je budete snažit zkonzumovat.
Zdroj:
Readers Digest, The Healthy
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Potraviny, které v žádném případě není vhodné znovu ohřívat v mikrovlnné troubě. Nehazardujte zbytečně se svým zdravím pochází z webu Světkreativity.