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Orosená okna nemusí domácnost trápit celou zimu. Několik jednoduchých kroků pomůže omezit nadbytečnou vlhkost

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Občasné rosení oken zpravidla nezpůsobuje vážné problémy. Ovšem je-li časté, můžete se potýkat s plísněmi, vlhkostí či puchřením rámů a těsnění.
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Zdroj: Fotografie: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:18

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