Orosená okna nemusí domácnost trápit celou zimu. Několik jednoduchých kroků pomůže omezit nadbytečnou vlhkost

Občasné rosení oken zpravidla nezpůsobuje vážné problémy. Ovšem je-li časté, můžete se potýkat s plísněmi, vlhkostí či puchřením rámů a těsnění.
Rosení oken je častým jevem v celé řadě domácností. Vlhkost, která se kondenzuje při spodním okraji okenního křídla, však může časem způsobit značné škody. Kromě
puchření těsnění, popřípadě okenních rámů (jsou-li okna dřevěná) může způsobit vznik plísní na okolních zdech. Pokud se této nechtěné vlhkosti chcete vyvarovat, vyzkoušejte jednoduché triky, které efektivně zabrání její tvorbě. Vlhkost můžete nalézt v různých částech okna
Pokud na svých oknech naleznete rosu, většinou není důvod panikařit. Vysrážená vlhkost je běžný fyzikální jev, který se čas od času na oknech jednoduše vyskytne (nejčastěji na oknech v koupelně či v kuchyni).
Častěji můžete orosená okna pozorovat v místnostech s vyšší vzdušnou vlhkostí nebo ve starších domech s nekvalitní izolací či v právě dokončených novostavbách (rosení je dáno vlhkostí stavebního materiálu, který musí tzv. doschnout). Fotografie: Unsplash
K celkovému rosení oken zevnitř přispívá tělesná očista (sprchování, koupání), vaření (respektive páry, které při něm vznikají), zalévání květin, pobyt lidí v místnosti, nedostatečné větrání, ale i například
parapet, jenž přečnívá nad topení, nebo trvale stažené žaluzie. Kromě vlhkosti, kterou můžete na okně nalézt zevnitř, se rozlišuje ještě vlhkost na vnějším skle (ze strany ulice), v prostoru mezi skly, na rámu oken, na ostění a ve funkční spáře oken.
Zaznamenáte-li opakovaný výskyt rosy na rámu oken či v prostoru mezi skly, máte téměř 100% jistotu, že vaše okna špatně fungují.
Jediným řešením této situace je pořízení oken nových (případně reklamace, pokud se jedná o nově instalovaná okna). Naopak naprosto zanedbatelný je výskyt vlhkosti na vnějším skle, která okna ani stavbu nijak neohrožuje. Fotografie: Freepik
Pokud pozorujete opakovaný výskyt rosy ve funkční spáře (žlábek okenního rámu), zkuste pročistit odvodňovací otvory po stranách rámu. V případě, že toto řešení nepomůže, jedná se o problém, který je nutné řešit – okna totiž
v některém místě netěsní a teplý vzduch z místnosti se dostává do spáry oken, kde při snížené teplotě kondenzuje. Poslední místo, kde se vlhkost může vyskytovat, je ostění. Vlhké ostění ale nepoukazuje na žádnou závadu, jedná se pouze o nedostatečné větrání. Zbavte se nechtěné vlhkosti jednou provždy
Nejjednodušším, avšak poměrně finančně nákladným řešením je při boji s vlhkostí pořízení kvalitních oken. Správně fungující těsnění a izolace vám pomohou eliminovat většinu případů rosení oken. Pokud ovšem
nemáte na nová okna prostředky, vyzkoušejte jednoduché triky. Abyste eliminovali vlhkost na ostění, například když chcete vyvětrat v koupelně poté, co jste se osprchovali, použijte pouze okno. Otevřete-li i dveře, vpustíte vlhký vzduch do okolních místností, čímž v nich zvýšíte vlhkost vzduchu a podpoříte rosení oken. Fotografie: Freepik
Stejný princip funguje i při vaření v kuchyni. Chcete-li snížit rosení svých oken zevnitř, zkuste na ně aplikovat obyčejnou pěnu na holení. Její menší množství si vymáčkněte na ruku a poté
pěnu krouživými pohyby nanášejte na okno. Jakmile bude celé okno pokryté, vezměte si k ruce suchý, čistý hadřík z mikrovlákna a pěnu důkladně setřete. Na detailní postup se můžete podívat ve videu.
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Zdroj: YouTube / Essortment, Goodhousekeeping
Článek
Dejte oroseným oknům jednou provždy sbohem. Vlhkost zvládnete eliminovat několika jednoduchými kroky pochází z webu Světkreativity.