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Cristiano Ronaldo po svatbě změnil vizáž. Má novou barvu vlasů

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V úterý si řekl ano, ve čtvrtek se ukázal se zrzavou hlavou. Mezi svatbou a proměnou uběhly pouhé dva dny.
Cristiano Ronaldo po svatbě změnil vizáž. Má novou barvu vlasů

Cristiano Ronaldo po svatbě změnil vizáž. Má novou barvu vlasů

Zdroj: Zdroj fotografie Al-Nassr FC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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