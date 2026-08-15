Cristiano Ronaldo po svatbě změnil vizáž. Má novou barvu vlasů

Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguezová se vzali 11. srpna 2026 při intimním civilním obřadu v portugalském Cascais. Pár oznámení sdílel společným instagramovým postem, na fotce aliančních prstenů, bez pompy, bez červeného koberce. O osmačtyřicet hodin později nahrál Ronaldo na Instagram Stories selfie, které fanoušky zastavilo uprostřed prohlížení. Místo obvyklého tmavého, pečlivě upraveného účesu měl světle zrzavě měděný odstín přes celý krátký střih. Žádné proužky, žádné melíry. Plošná, teplá měď.
Dva dny, dva milníky
Časová osa je neúprosně těsná. V úterý 11. srpna potvrdila agentura AP News sňatek, který pár držel v přísném soukromí; přítomno bylo jejich pět dětí a obřad proběhl bez veřejného seznamu hostů. Ještě několik dnů předtím se přitom stovky lidí shromáždily u katedrály ve Funchalu na Madeiře, kde se podle fám měla svatba konat. Nekonala. Ronaldo a Georgina zvolili Cascais, ticho a civilní formu.
Ve čtvrtek 13. srpna pak španělský sportovní server AS zachytil screenshot z Ronaldovy Instagram Story. Krátký vojenský střih zůstal, boky ostříhané na minimum. Změnilo se všechno ostatní: barva, kterou AS popisuje jako „pelirrojo“, tedy zrzavá, v praxi vypadá jako teplý měděný tón s nádechem do kaštanové. Na Ronaldově hlavě něco takového nikdo neviděl.
Účes jako milník: Ronaldova historie
Kdo sleduje Ronaldovu kariéru, ví, že vlasy u něj nikdy nebyly jen vlasy. Po finále Ligy mistrů 2017 si nechal hlavu vyholit dohola. Sám tehdy vysvětlil, že šlo o splněný slib: pokud Real Madrid vyhraje, strojek jde na nulu. V roce 2025 se při návratu k tréninku Al Nassr ukázal s novým buzzcutem, vojensky krátkým a strohým.
Vzorec je čitelný:
- 2017 – oholená hlava po triumfu v Lize mistrů
- 2025 – buzzcut při startu nové sezony v Al Nassr
- 2026 – zrzavě měděný odstín dva dny po svatbě
Rozdíl je v tom, že tentokrát nešlo o střih, ale o barvu. A poprvé v dohledatelné historii se změna kryje s osobním, nikoli sportovním milníkem. Ronaldo sám motiv veřejně nekomentoval. Žádný rozhovor, žádný popisek u Stories. Jen obraz.
Od zásnub ke svatbě za přesně rok
Georgina Rodríguezová oznámila zásnuby 11. srpna 2025 instagramovým postem s prstenem a slovy, která EL PAÍS citoval jako „ano, v tomto i ve všech mých životech“. Přesně o rok později, den na den, proběhl obřad. Symetrie je nápadná a zjevně záměrná; po devíti letech vztahu si pár vybral výročí zásnub jako datum svatby.
V tomto kontextu působí i změna vizáže méně jako impulzivní nápad a spíš jako součást promyšleného předělu. Podle nás jde o moment, kdy se osobní milník a návrat do nové klubové sezony Al Nassr potkaly v jednom výrazném vizuálním gestu. Dokázat to ale nelze, a Ronaldo to zřejmě ani nechce.
Fanoušci mezi ironií a obdivem
Reakce na sociálních sítích přišly okamžitě. Na Redditu se ve čtvrtek odpoledne rozběhla dvě vlákna, která dohromady nasbírala stovky komentářů. Část fanoušků psala, že barva „nesedí“ a že Ronaldo vypadá jako jiný člověk. Jiní ocenili odvahu: po letech konzervativního tmavého vzhledu zkusil něco, co na jednačtyřicetiletém fotbalistovi nikdo nečekal. Několik komentářů zmiňovalo, že měděný odstín ho opticky omlazuje.
Směs překvapení, ironie i dílčích pochval je přesně ten typ odezvy, který Ronaldův Instagram generuje spolehlivě. Rozdíl je tentokrát v tom, že nešlo o nový dres ani o tréninkové video. Šlo o vlasy, a o načasování, které mluví samo za sebe.
Aliančních prstenů si všimli všichni. Zrzavé hlavy taky. Co z toho řekne víc o nové kapitole Ronaldova života, ukáže až první zápas sezony.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl