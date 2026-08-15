Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
12 min

Pohádka o hrozivém pirátovi Karlovi, který se chtěl naučit krasobruslit, i když mu posádka tvrdila, že piráti mají hlavně dupat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na Černém moři, které nebylo černé pořád, ale rádo si tak říkalo, protože to znělo dost nebezpečně, plula loď jménem Zubatá sardinka.
Pohádka o hrozivém pirátovi Karlovi, který se chtěl naučit krasobruslit, i když mu posádka tvrdila, že piráti mají hlavně dupat

Pohádka o hrozivém pirátovi Karlovi, který se chtěl naučit krasobruslit, i když mu posádka tvrdila, že piráti mají hlavně dupat

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Reklama
Další články z Pohádky bez konce
Pohádka o srnečkovi Jiříkovi, který trpěl sennou rýmou a myslel si, že jaro pro něj snad vůbec není
Pohádka o srnečkovi Jiříkovi, který trpěl sennou rýmou a myslel si, že jaro pro něj snad vůbec není
Pohádka o opičákovi Tondovi, který neuměl napsat písmeno F, protože mu pokaždé uteklo do lesa
Pohádka o opičákovi Tondovi, který neuměl napsat písmeno F, protože mu pokaždé uteklo do lesa

V hlubokém banánovém pralese, kde se liány houpaly mezi stromy jako zelené provazy a papoušci mluvili i...

Pohádka o kouzelném zlatém člunu a ostrově bez břehů, který se ukazoval jen těm, kdo se nebáli ztratit cestu
Pohádka o kouzelném zlatém člunu a ostrově bez břehů, který se ukazoval jen těm, kdo se nebáli ztratit cestu

U jezera Jasmínového oka, které leželo mezi lesy tak tiše, jako by si ho svět schoval jen pro sebe, žil...

Pohádka o kapesním dráčkovi Otakarovi, který ze všeho nejvíc miloval buchty s mákem
Pohádka o kapesním dráčkovi Otakarovi, který ze všeho nejvíc miloval buchty s mákem

V jednom království, které bylo tak malé, že se na jeho mapu vešel celý královský rodokmen i s obrázkem...

Pohádka o sokolníkovi Ondřejovi a kouzelné flétně, která uměla zavolat ptáky z celého nebe
Pohádka o sokolníkovi Ondřejovi a kouzelné flétně, která uměla zavolat ptáky z celého nebe

Na vysokém kopci nad královským městem stával starý hrad a pod jeho nejvyšší věží měl malý domek sokolník...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

Všechny články tohoto autora →
Pohádky bez konce
Další články z kategorie Zajímavosti
Zobrazit více
Zajímavosti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.