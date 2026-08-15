CENTRUM o páté: Když tenis vystřídá mateřství a další utajená celebritní svatba

Svatba bez oznámení, s partnerkou o 26 let mladší
Herec Hynek Čermák si vzal o 26 let mladší partnerku a ukázal první záběry. Třiapadesátiletý herec překvapil fanoušky tím, že si v tichosti vzal svou partnerku Veroniku Šmídovou; dvojice o svatebních plánech předem nemluvila a hotovou věc prozradily až záběry na sociálních sítích. V krátké době je to tak už druhá tajná svatba. Nedávno se podobně brali Sára Sandeva a Jakub Prachař.
Tragická smrt po nehodě na motorce
Marek Vybíral, mladý podnikatel a včelař ze Znojemska, který ještě před rokem stál na pódiu soutěže Muž roku, zemřel při tragické nehodě na motorce. K neštěstí došlo druhou srpnovou sobotu časně ráno nedaleko Hlubokých Mašůvek ve směru na Znojmo. Vybíral podle dosud známých informací nezvládl průjezd zatáčkou, sjel ze silnice a skončil se strojem mimo vozovku.
Překvapivá návštěva u Kvitové
Devítinásobná wimbledonská šampionka Martina Navrátilová zavítala za trojnásobnou maminkou Petrou Kvitovou v době, kdy ta žije výhradně rodinou. Její tenisová raketa tak teď stojí v koutě a ona svou pozornost dělí mezi různé typy péče o děti, včetně nedávno narozených dvojčat.
Arturovi Štaidlovi bude třicet, na slavném jménu rozhodně nestaví
Artur Štaidl před třicítkou překopal priority. Místo jedné kariéry jich rozjel hned několik. Syn slavného hudebníka stojí před životním milníkem, vedle hudby se pustil do několika nečekaných projektů a otevřeně promluvil o vztahu, slavném příjmení i vyrůstání bez skutečné anonymity.
Přehráté Česko
Některé tuzemské lokality se oteplují až čtyřikrát rychleji, ukazují data. Zatímco celá republika zažívá nebývale horké léto, analýza z meteorologických záznamů ukazuje poněkud rozdělenou zemi – na řadě míst vzrostla průměrná maxima až o extrémních pět stupňů, jinde to ale tak vážné není a změna je oproti dlouhodobému normálu zanedbatelná.
Vedro přináší i dezinformace
S rekordními vlnami extrémních veder se vracejí i známé dezinformace o klimatu, které zpochybňují souvislost mezi vedry a změnou klimatu, zlehčují zdravotní rizika nebo útočí na klimatická opatření.
Zemřel boxer, jehož boj s traumatem mozku navždy změnil sport
Neporažený talent Prichard Colón zemřel v sobotu po více než deseti letech od chvíle, co jedna rána v boxerském ringu ukončila nejen jeho kariéru, ale poslala ho do říše komatu. Jeho téměř jedenáctiletý marný boj s traumatem mozku navždy změnil sport.
Otce jim zavraždil falešný agent KGB
Pavel Vinter a Jitka Šnircová se v době dospívání stali nepřímými svědky vraždy svého otce v noci z 18. na 19. února 1977; trauma z této události těžce poznamenalo jejich další život i rodinné vztahy, zatímco pravděpodobný pachatel unikl trestu.
Zmizení dítěte, které dodnes budí otázky
Případ zmizení pětiletého Luboše Bednára na přelomu srpna 1988 v Púchově odstartoval jednu z největších pátracích akcí v československé historii a dodnes vzbuzuje mnoho otazníků. I třeba proto, že po 15 letech se v něm ozval muž z Afriky.
Svět se dnes točí kolem osobních příběhů – od tichých svateb a nečekaných návštěv až po tragédie, které mění sport i rodiny. A zatímco některá místa v Česku čelí extrémnímu oteplení, jiná zůstávají relativně chladná; stejně jako lidské osudy, i počasí má své rozdílné tváře.