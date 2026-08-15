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Dvaapadesátiletý řidič nezvládl v zatáčce kamion s návěsem. Převrátil ho na bok

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Kamion s návěsem nezvládl na Havlíčkobrodsku dvaapadesátiletý řidič. Při průjezdu zatáčkou dostal smyk, vyjel na nezpevněnou krajnici a soupravu převrátil na bok. Řidič skončil v nemocnici, škoda je přes 2,6 milionu korun.
Nehoda kamionu

Nehoda kamionu

Zdroj: Jihlavská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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