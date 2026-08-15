Až směšně snadný způsob, jak pomoci růžím zakořenit kdekoliv. Dělám to takhle odjakživa a moje záhony se každým rokem znásobují

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Až směšně snadný způsob, jak pomoci růžím zakořenit kdekoliv. Dělám to takhle odjakživa a moje záhony se každým rokem znásobujíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Růže jsou oblíbené pro svou nádhernou krásu a podmanivou vůni. Množení růží umožňuje nadšencům rozšířit svou sbírku a zároveň zachovat jedinečné vlastnosti jejich oblíbených odrůd. Existuje více postupů, jak namnožit růže. Klasickou metodou je řízkování, [...]...
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Zdroj: Fotografie: Subhrajyoti07 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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