KOMENTÁŘ: Pyrotechnika oživuje zápas? V nové brněnské hale se mají na co těšitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KOMENTÁŘ: Pyrotechnika oživuje zápas? V nové brněnské hale se mají na co těšit
Jeden souboj o míč změnil plány čtrnáctiletého fotbalisty ze Žďárska na celou sezonu. Při zápase si přetrhl...
Kamion s návěsem nezvládl na Havlíčkobrodsku dvaapadesátiletý řidič. Při průjezdu zatáčkou dostal smyk,...
Naštěstí dobře dopadl tentokrát pokus o sebepoškozování u patnáctileté dívky z Třebíčska, která si pořezala...
Na Vysočině dál platí zákaz koupání v přehradách Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a v rybníku Kachlička na...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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