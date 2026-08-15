Pod vedením vysokého napětí na Rokycansku vznikly tůně plné vzácných obojživelníků

Ochranné pásmo vedení vysokého napětí na lince Těškov-Volduchy na Rokycansku se proměnilo v útočiště evropsky chráněných živočichů, a to jako vedlejší produkt praktického řešení provozního problému.
Tři kilometry dlouhý a 17 metrů široký průsek lesem mezi Těškovem a Holoubkovem ze zákona musí zůstat bez stromů. Podmáčený terén ale servisním četám ČEZ dlouhodobě znemožňoval přístup ke sloupům. "Servisním četám, které tam pravidelně při opravách, pádech stromů a revizích uvízli s technikou," popsal situaci regionální mluvčí ČEZ Karel Samec. Řešení přišlo v podobě soustavy tůní, do nichž se přebytečná voda z okolních mokřadů soustředila, a průjezdná trasa podél ochranného pásma se uvolnila.
Práce začaly loni před Vánoci. Zkušený bagrista vykopal tři vodní plochy o celkové rozloze 600 metrů čtverečních, jednu velkou a dvě menší po 150 metrech čtverečních. Projekt financovala Nadace ČEZ částkou 300 000 korun, realizoval se ve spolupráci s majiteli pozemků, rodem Colloredo-Mannsfeldů. Předcházel mu zoologický průzkum. „Vytipovali jsme toto téměř neprostupné místo a ve spolupráci s majiteli pozemků provedli zoologický průzkum, kde nás překvapil zdejší přírodní potenciál," popsala ekoložka ČEZ Distribuce Miluše Ježková.
Výsledek předčil očekávání. Zoolog Hornického muzea v Příbrami David Fischer, který oblast monitoruje, zaznamenal pět zvlášť chráněných druhů obojživelníků. Skokani štíhlí i hnědí, ropuchy, tisíce čolků obecných a čolků horských a nižší stovky kuňky žlutobřiché, která patří mezi evropsky významné druhy. Kromě obojživelníků se v tůních usadil vodomil černý, největší vodní brouk světa, a zajímavé druhy vážek. K tůním přicházejí pít ptáci i lesní zvěř.
Fischer zdůraznil výjimečnost lokality v kontextu letošního sucha. "V současných vedrech je to naprostý unikát, protože většina takových biotopů už je dva měsíce úplně na prach. Je na úplně nepropustném podloží a v okolí je to jediná taková vodní plocha v řádu, kdoví jestli ne kilometrů," řekl. Na zhruba 300 metrech podle něj vzniklo významné reprodukční stanoviště pro obojživelníky i vodní hmyz.
Projekt má pokračování. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny plánuje ČEZ Distribuce rozšíření tůní, výsadbu vhodných rostlin, zakládání květnatých ploch pro opylovače a instalaci ptačích budek a krytů pro plazy. Na další etapy se počítá se švýcarskými granty. Péči o vzniklý ekosystém mezitím zajišťuje majitel pozemků.
Zdroj: ČTK