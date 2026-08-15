Ben Affleck režíruje a hledá syna. Mrazivý trailer představuje nadějnou novinku Netflixu

Affleck byl zejména na přelomu první a druhé dekády 21. století režisérským supertalentem, jehož filmy Sbohem, baby a Město uhranuly kritiky i diváctvo. Následné Argo vyneslo držiteli Oscara za scénář k dramatu Dobrý Will Hunting další zlatou sošku pro nejlepší film roku, ale představitel Batmana za éry Zacka Snydera posléze doručil chladněji přijatý noir Pod rouškou noci. Jeho jméno přesto požívá značné prestiže a zmíněné biografické vzpomínání na popularizaci tenisek Michaela Jordana si před třemi lety nevedlo v kinech špatně a doteď se mu daří na Prime Video.
S Mattem Damonem si tuplovaně bývalý partner Jennifer Lopez pořád rozumí nejlépe, napsali spolu scénář k opěvovanému, leč v kinech zapomenutému Poslednímu souboji a zahráli si vedle sebe ve zmíněné Ráně, která začátkem roku potěšila hlavně jinak skeptického streamera Quentina Tarantina. Pak už nastala kauza s InterPositive, Affleckovou firmou disponující jedinečnou sadou AI nástrojů, které mají filmaře „udržovat v centru celého procesu“. Právě Affleck s Damonem ostatně loni nadávali na to, jak streamovací produkce vysává z projektů veškeré kouzlo a snad i samotnou kreativní podstatu.
Dá se tedy očekávat, že slavný herec udělá všechno pro to, aby Netflixu polepšil a ukázal mu ten správný směr. Vybral si k tomu devadesátkově vyhlížející thriller o únosu syna, tedy nemilosrdně prekérní rodinné situaci, která zavaří zejména otci usilujícímu o přízeň voličů. Námět, který Affleck dal dohromady spolu se scenáristou Billym Rayem (oscarová nominace za Kapitána Phillipse), se ale obrací až do šedesátých let ke klenotu Akiry Kurosawy Nebe a peklo, který nedávno remakoval Spike Lee s filmem Až na dno. Pokud se ale Affleck přiblíží alespoň třicet let starému Výkupnému s Melem Gibsonem a nezahltí mizanscénu AI bordelem, svět bude bezpochyby v pořádku.
Upoutávka naštěstí ani jeden z těchto dvou záchytných bodů nevyvrací a na znepokojivém bzučení telefonu se nese velmi intenzivně. Kerry Washington, Steven Yeun a Gillian Anderson utvářejí silné herecké obsazení, jemuž vévodí samotný pan režisér v roli, kterou si v dokonalé civilní rovině procvičil už v ikonické Zmizelé. Tentokrát se mu pod vousy bude tvořit vzteklejší pěna a my budeme zvědaví, čím scénář nadužívanou ústřední linii tematicky obohatí. Skoro jistě nás čeká kritika lukrativního úřadu starosty, který v LA poslední dobou nemá vůbec pozitivní pověst. Postavy nuceně učiní nebezpečná rozhodnutí a snad z toho vzejde příběh, který Netflixu napraví reputaci po současném vlažně přijatém hitu Úkryt nebo past. To se dozvíme už ve druhém říjnovém týdnu, kdy v kinech bývá obvykle sucho.
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Zdroj: Netflix, People