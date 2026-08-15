Není na vyhození. Za starý gramofon vám na bazarech dají tisíce, zkontrolujte jeden drobný detail

V devadesátých letech minulého století byla obrovská černé plastová neforemná věž nahrazena stříbrnými CD přehrávači a staré gramofony skončily bez rozmyslu v krabicích. Jenže v dnešní době prožívají gramofonové desky a analogový zvuk neuvěřitelnou renesanci. Sběratelé, nadšenci do hudby i milovníci retro designu se totiž ke starým poctivým přístrojům houfně vracejí.
Pár tisíc i za obyčejný kus
Jako skvělá ukázka toho, za jak výhodné sumy se tyto ikonické přehrávače prodávají, slouží nedávný inzerát. Prodávající v něm nabízí plně funkční stereo gramofon Tesla s vestavěným zesilovačem z let 1974–1976 za 1 600 Kč. Za částku šestnácti stovek získáte nejen poctivou analogovou techniku s charakteristickým teplým zvukem, ale i nádherný solitér, který okamžitě zútulní jakýkoliv moderní i retro interiér.
Legenda jménem Tesla: Proč gramofony z Litovle stále přehrají moderní plast?
Litovelský závod národního podniku Tesla patřil ve své éře k evropským gramofonovým velmocím. Přístroje z let 1974–1976 (často šlo o velmi populární modely řady NZC, například NZC 130, NZC 140 či NZC 150) byly zkonstruovány neobyčejně poctivě. Masivní dřevěný šasi kování, těžký kovový talíř a mechanické ovládání byly vyrobeny tak, aby vydržely desítky let.
Modelová řada s vestavěným stereo zesilovačem má obrovskou výhodu: k poslechu nevyžaduje žádné složité externí receiverů či předzesilovače. Stačí k přístroji připojit dvě reproduktorové bedny a okamžitě si můžete vychutnat poslech starých LP desek. V porovnání s dnešními levnými čínskými gramofony z nákupních center (které mají plastová raménka a plastové jehly ničící drážky desek) nabízí stará Tesla poctivé vyvážení raménka a šetrné zacházení s vinylovou drážkou.
Jak poznat hodnocení gramofonu Tesla a za kolik ho prodat?
Naprosto zásadní je, aby gramofon držel stabilní otáčky (33 a 45 ot./min) a pohonný řemínek či převodový náhon nebyly zpuchřelé. Funkční přístroj bez nutnosti servisu má hodnotu v rozmezí 1 500 až 3 500 Kč.
- Typ přenosky (vložky): Pokud je gramofon osazen kvalitní magnetodynamickou přenoskou (např. řady Tesla VM) namísto starší krystalové vložky (VK), cena stoupá, protože nabízí nesrovnatelně věrnější podání zvuku.
- Stav plastového krytu a dřevěného šasi: Průhledný plexisklový kryt nesmí být prasklý nebo hluboce poškrábaný. Zachovalé dřevěné šasi v dýze bez odloupnutých hran zvyšuje sběratelskou hodnotu.
- Původní reprobedny v kompletu: Pokud ke gramofonu prodáte i původní dřevěné reprosoustavy Tesla, cena celé sestavy se snadno vyšplhá na 2 500 až 5 000 Kč.
Příště, až v obývákové stěně nebo na půdě narazíte na starý gramofon Tesla ze sedmdesátých let, nevyhazujte ho do elektroodpadu. Držíte totiž v ruce poctivý kus československé elektrotechnické historie, který dokáže rozeznít váš domov nebo vám příjemně vylepší rodinný rozpočet.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková