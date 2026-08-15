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Není na vyhození. Za starý gramofon vám na bazarech dají tisíce, zkontrolujte jeden drobný detail

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Při vyklízení půdy po rodičích, prohrabávání starých obývákových stěn nebo pozůstalostí po prarodičích narážíme velmi často na starou audiotechniku.
Není na vyhození. Za starý gramofon vám na bazarech dají tisíce, zkontrolujte jeden drobný detail

Není na vyhození. Za starý gramofon vám na bazarech dají tisíce, zkontrolujte jeden drobný detail

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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