Fanoušci ji přirovnali k Angelině Jolie, ale jedna věc jim vadí. Lela po rozchodu s Vémolou prošla radikální proměnou

Spousta žen po rozchodu prostě změní vizáž, aby se cítila lépe. VIP život připomíná, že Lela Ceterová byla osm let platinová blondýnka. Osm let barva vlasů fungovala jako vizitka celé její veřejné existence, od ringových galavečerů, kde podporovala Karlose, až po instagramové selfie s dětmi.
Když nově sdílela fotky s výrazně tmavšími vlasy, nešlo jen o návštěvu kadeřníka. Byl to nejčitelnější signál, že žena, kterou veřejnost roky znala jako „Vémolovu Lelu“, přepisuje vlastní značku. Reakce přišly okamžitě a v obvyklém rozptylu: od nadšeného srovnání s Angelinou Jolie až po komentáře, které místo účesu řešily výstřih a velikost prsou. Od blond k brunetě: proč je to víc než odstín
Lela sama před časem pro
Super.cz popsala, že po osmi letech zkouší přirozenější blond s hnědým melírem. Už tehdy fanoušci reagovali překvapivě emotivně: „Vypadáte mnohem lépe,“ psali pod fotkami. Jenže melír byl jen zjemnění. Letošní posun k tmavě hnědé je proti její dosavadní image skok o několik pater. Blond u ní fungovala jako signatura okázalého glam looku, okamžitě rozpoznatelného na první scroll. Tmavší odstín tenhle efekt tlumí, posouvá obličej do dramatičtějšího rámce. Právě proto se v komentářích objevují hollywoodské příměry.
Vzorec se opakuje s železnou pravidelností. V dubnu, pár dní po veřejném potvrzení rozchodu, řešili sledující pod jejími fotkami „příliš hluboký výstřih“. V červenci, kdy sdílela plavkový obsah, se diskuse opět stočila k velikosti prsou a postavě. Tentokrát Lela odpověděla veřejně a ostře:
připomněla, že její tělo odnosilo a porodilo tři děti, a odmítla měřit hodnotu ženy centimetry a kilogramy. „Lidé řeší cizí těla místo vlastního života,“ napsala podle shrnutí slovenského portálu Špuntík.sk. Kritika dekoltu a stylizace u Lely není vedlejší produkt jednoho příspěvku. Je to stálý šum, který doprovází prakticky každou její vizuální změnu, ať už jde o vlasy, oblečení, nebo plavky. Rozchod jako startovní čára
Časová osa mluví jasně:
Začátek dubna 2026 – Karlos Vémola na Instagramu potvrdil rozchod, Lela požádala o soukromí a bezpečí dětí. Květen – první rozhovor pro Expres.cz, kde mluví o klidu, nové rutině s dětmi a o tom, že třináct let nebyla na rande. Červen – fotografové zachytili pár v Praze ruku v ruce. Karlos pro Super.cz řekl: „Nikdy neříkej nikdy.“ Spekulace o návratu nabraly obrátky. 16. července – Lela definitivně uzavřela kapitolu. Prohlásila, že cesta zpět neexistuje, a zmínila Karlosovu novou partnerku Moniku B.
Vztah měl i v minulosti cyklus rozchodů a návratů, takže publikum automaticky čekalo další obrat. Tentokrát ale Lela přidala ke slovům i vizuální tečku.
Zdroj fotografie: Nextfoto Rebrand před čtvrt milionem očí
S přibližně 425 tisíci sledujícími na Instagramu je každá Lelina změna okamžitě veřejná událost. A právě proto tmavé vlasy nefungují jen jako estetická volba, jsou nejrychlejší zkratkou,
jak publiku říct „jsem někdo jiný než před půl rokem“. Po třinácti letech po boku jednoho z nejhlasitějších mužů českého MMA si buduje identitu, která nestojí na příjmení Vémola. Jestli se přirovnání k Angelině Jolie udrží déle než jeden instagramový cyklus, ukáže čas. Jisté je, že komentáře pod příštími fotkami budou zase řešit dekolt.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová