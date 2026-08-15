Bývalý ranař UFC mění adresu. Jairzinho Rozenstruik má podepsáno s PFLPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bývalý ranař UFC mění adresu. Jairzinho Rozenstruik má podepsáno s PFL
Javier Mendez nečeká, že by Islam Machačev musel proti Ianu Machado Garrymu za každou cenu tlačit na zem....
Michael Morales prošel kvůli roli náhradníka titulového duelu na UFC 330 mimořádným shazováním. Z více než...
RFA 32: Boj o hrad se dnes odehraje pod širým nebem přímo na Bratislavském hradě. Čeští fanoušci mohou celý...
Lucie Pudilová si myslela, že si v titulové bitvě se Szabovou zlomila palec na šest částí. Při další...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →