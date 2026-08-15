Jak správně nastavit v autě klimatizaci. Existuje jednoduché pravidlo, ale 90 % Čechů o něm neslyšelo

Letní slunce dokáže proměnit zaparkované auto v pec. Teplota uvnitř kabiny snadno šplhá přes 50 °C, palubní deska se rozpaluje jako plotna a volant pálí dlaně. Většina motoristů reaguje instinktivně: naskočí dovnitř, zabouchne dveře, nastaví nejnižší možnou teplotu a ventilaci pustí na plný výkon.
Jenže právě tento automatický reflex představuje zbytečnou zátěž pro organismus i techniku vozidla. Klimatizační systém musí bojovat s obrovskou masou extrémně horkého vzduchu v uzavřeném prostoru, což prodlužuje dobu chlazení a zvyšuje spotřebu paliva. Navíc ledový proud vzduchu namířený přímo na rozpálené tělo může způsobit bolesti krční páteře, záněty nebo vysušení sliznic.
Přitom stačí dodržet několik logických kroků a celý proces se výrazně zrychlí.
První krok: Mechanicky vyhnat horko ven
Než vůbec sáhnete na startovací tlačítko, otevřete všechny dveře nebo alespoň všechna okna dokořán. Během několika desítek vteřin dojde k výměně vzduchu a vnitřní teplota klesne na úroveň venkovního prostředí. I když venku panuje tropických 32 °C, pro klimatizaci i posádku je to nesrovnatelně lepší výchozí bod než původních padesát stupňů.
Když vyjedete, nechte prvních pár set metrů okna stažená. Proud vzduchu vytlačí zbývající horkou kapsu shromážděnou pod stropem a kolem sedadel. Teprve poté okna zavřete a aktivujte chlazení.
Největší výzvou zůstávají materiály interiéru – tmavý plast, kožené čalounění a kovové prvky fungují jako akumulační kamna. Sálají teplo ještě dlouho poté, co se vzduch v kabině vymění. Čím méně rozpáleného vzduchu musí klimatizace zpočátku zvládat, tím rychleji se podaří ochladit i tyto povrchy.
Pravidlo teplotního rozdílu: Není to dogma
Často slýcháte, že rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl přesáhnout 5 až 6 °C. Toto doporučení má svůj zdravotní smysl, ale je nutné ho aplikovat s rozumem podle typu jízdy.
Krátké městské trasy: Pokud neustále vystupujete a nastupujete – třeba při nákupech nebo pochůzkách – je klíčové dodržet maximální rozdíl kolem pěti stupňů. Ještě lepší je klimatizaci vůbec nezapínat a jet s pootevřenými okénky. Při městských rychlostech aerodynamický hluk neobtěžuje a na krátké vzdálenosti by systém stejně nestihl interiér stabilně vychladit. Předejdete tak teplotnímu šoku, který tělo zbytečně zatěžuje.
Dlouhé dálniční přesuny: Při mnohahodinové cestě je setrvávání ve vysoké teplotě nebezpečné. Horko výrazně zvyšuje únavu řidiče, zpomaluje reakce a snižuje koncentraci. Pokud venku panuje 35 °C, je naprosto v pořádku nastavit v kabině komfortních 21 až 23 °C.
Důležitý trik před koncem cesty: Pokud jedete delší vzdálenost s větším teplotním rozdílem, zhruba pět až deset minut před cílem začněte teplotu postupně zvyšovat. Tělo se aklimatizuje na venkovní horko a vystoupení z vozu nezpůsobí organismu náhlý šok.
Kam směřovat proud vzduchu a kdy zapnout vnitřní okruh
Velkou chybou bývá nasměrování ledového proudu vzduchu přímo na těla cestujících. Studený vzduch foukající na krk, hrudník nebo klouby způsobuje vysušování sliznic, bolesti svalů, zablokovanou krční páteř a záněty.
Správný směr proudění: Výdechy ventilace nasměrujte nahoru ke stropu a do stran k bočním oknům. Studený vzduch je těžší než teplý, takže přirozeně klesá dolů a v autě se promíchá rovnoměrně bez vzniku nepříjemného průvanu.
Efektivní využití vnitřní cirkulace: Po vyvětrání vozu a spuštění chlazení zapněte na prvních několik minut vnitřní okruh vzduchu. Klimatizační jednotka tak nemusí neustále ochlazovat horký venkovní vzduch, ale pracuje s již částečně zchlazeným vzduchem z kabiny. Interiér se vychladí výrazně rychleji a s menší spotřebou energie. Po ustálení teploty vnitřní okruh opět vypněte, aby se v autě nehromadil vydýchaný vzduch a oxid uhličitý.
Prevence: Jak se horku vyhnout už při parkování
Nejjednodušší práce s teplem je ta, které se podaří předejít. Pokud je to možné, vždy vyhledávejte parkovací místa ve stínu – i za cenu toho, že k cíli dojdete o kousek dále pěšky.
Pokud musíte auto nechat na přímém slunci, vyplatí se používat reflexní hliníkovou clonu na čelní sklo. Ta sice nezabrání ohřátí vzduchu uvnitř, ale spolehlivě odstíní palubní desku a volant. Interiér díky tomu nefunguje jako rozžhavený radiátor a dosažení tepelného komfortu po nastartování je otázkou několika málo minut.
Pravidelný servis klimatizace: Pro zdravé prostředí v autě je vhodné nechat klimatizaci alespoň jednou ročně – ideálně na jaře – vyčistit, vydezinfikovat a vyměnit kabinový (pylový) filtr. V opomíjeném filtru se množí bakterie a plísně, které pak proudí přímo do dýchacích cest posádky.
Otevřená okna versus klimatizace: Co je ekonomičtější?
Při městských rychlostech je jízda s otevřenými okny rozumnou volbou. Při vyšších rychlostech nad 70 až 80 km/h je však z hlediska spotřeby paliva ekonomičtější zapnout klimatizaci než jet s otevřenými okny.
Otevřená okna totiž narušují aerodynamiku vozidla, zvyšují odpor vzduchu a tím i spotřebu paliva více než běžící kompresor klimatizace. Na dálnici se tedy vyplatí okna zavřít a spolehnout se na chlazení.
Zdroje článku: sciencedirect.com, garaz.cz, auto.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová