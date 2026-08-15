Přívěsek za 50 Kč z Actionu nahradí 3 nabíjecí kabely najednou. Stačí ho připnout ke klíčům a máte vystaráno

Situace, kdy telefon umírá a kabel leží doma na nočním stolku, je univerzální. Action na ni má odpověď za 49,90 Kč: přívěsek na klíče s nabíjecími kabely 4 v 1, patnáct centimetrů dlouhý kousek s kovovým kroužkem, ze kterého vedou tři koncovky pro zařízení a jeden USB-A konektor na straně zdroje. Tři kabely v jednom, doslova. Micro-USB pro starší elektroniku, USB-C pro současné telefony a tablety, Lightning pro iPhony 14 a starší nebo AirPody. Čtvrtý prvek, kvůli kterému Action píše „4 v 1″, je právě ten zdrojový USB-A konektor. Připojíte ho do nabíječky, powerbanky, USB portu v autě nebo notebooku a nabíjíte. Hotovo. Ale než si řeknete, že už nikdy nepotřebujete nic jiného, je fér říct, kde přívěsek končí a kde začíná práce klasického kabelu.
Co přesně za padesátku dostanete
Kovový kroužek na klíče, připínací háček a kompaktní tělo, z něhož vybíhají čtyři krátké opletené vodiče. Přívěsek se vyrábí v pěti barvách (hnědá, zelená, fialová, růžová a černá) a Action u něj uvádí 48 % recyklovaného materiálu, byť neupřesňuje, jestli jde o plast těla, kabelový plášť, nebo kombinaci. Délka 15 cm je v kategorii klíčenkových kabelů spíš nadprůměr: dražší 6v1 přívěsek z Actionu měří jen 10 cm a prémiový Nomad ChargeKey nabízí použitelných 12 cm.
Prakticky to funguje tak, že přívěsek necháte viset na svazku klíčů. Když potřebujete nabít telefon, vytáhnete správnou koncovku, druhý konec zapojíte do USB-A portu a dobíjíte. Žádné hledání v batohu, žádné rozplétání metrového kabelu.
Tři kabely v jednom, ale ne tři rychlonabíječky
Tady je potřeba být upřímný. Na oficiální detailové fotce konektorů je vidět značení maximálně 18 W a 3 A na USB-C větvi a 10,5 W při 2,1 A na Lightning a micro-USB větvích. To stačí na nouzové dobití telefonu, ne na moderní rychlonabíjení. Pro srovnání:
- Action 3v1 kabel Sologic – 1,2 m, výslovně deklaruje přenos dat, cena kolem stovky.
- Action USB-A → USB-C kabel – 1,4 m, varianty 18–60 W, pohodlná délka ke stolu i posteli.
- Baseus Rapid 3v1 – 1,5 m, PD 20 W, 480 Mb/s datový přenos, textilní opletení.
- Nomad ChargeKey – 12 cm klíčenkový kabel, ale pouze USB-C, 240 W a 10 Gb/s. Jiná liga, jiná cena.
Přívěsek z Actionu u datového přenosu mlčí. Kdo potřebuje přetáhnout fotky z telefonu do počítače, musí sáhnout po jiném kabelu.
Pro koho to dává největší smysl
Pro smíšenou domácnost. Manžel má USB-C Android, manželka starší iPhone s Lightningem, dítě nabíjí sluchátka přes micro-USB. Jeden přívěsek na klíčích pokryje všechny tři scénáře, aspoň nouzově. Lightning přitom v Česku pořád není mrtvý standard. iOS má na tuzemském mobilním trhu zhruba 29% podíl a spousta uživatelů stále drží iPhone 14 nebo starší model. Relevance Lightningu se počítá v milionech zařízení, ne v jednotkách.
Kde přívěsek nestačí? Když máte jen USB-C nabíječku bez adaptéru na USB-A, pak nemáte kam zapojit zdrojový konektor. Když potřebujete nabít notebook. Když chcete nabíjet od zásuvky vzdálené víc než patnáct centimetrů. A když potřebujete garantovanou rychlost nebo datové spojení.
Dostupnost a co čekat v prodejně
Přívěsek je aktuálně vedený na českém webu Actionu za 49,90 Kč. Ale Action sám upozorňuje, že sortiment i zásoby se liší pobočku od pobočky a zákaznický servis skladovou dostupnost konkrétního produktu centrálně nepotvrdí. Nejbližší prodejnu si ověříte přes vyhledávač na webu, samotnou přítomnost přívěsku v regálu ale zjistíte až na místě. Pokud by se cena na webu lišila od ceny v prodejně, platí ta v prodejně.
O životnosti konektorů při každodenním nošení na klíčích Action nic neříká. Žádný údaj o počtu ohybů, žádný test odolnosti. Za padesátku se to dá pochopit, ale zároveň to znamená, že přívěsek je rozumné brát jako spotřební nouzovku, ne jako investici na roky.
Padesát korun za klid, že vám telefon neumře v nejhorší chvíli. Ne víc, ne míň, a přesně tak to dává smysl.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman