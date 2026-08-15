Kousek kovu z půdy se vám vejde do dlaně, přesto za něj na aukci dostanete tisíce

Mezi starými petlicemi, kovanými hřebíky a klikami se občas schovává masivní, ztmavlý kus kovu neobvyklého tvaru. Mnoho lidí nad takovým nálezem mávne rukou jako nad nepotřebným šrotem a nechá ho ležet na dně krabice. Jenže pozor! Svět architektonických starožitností a sběratelství historického kování zažívá obrovský rozmach.
Historie se cení
Jako skvělá ukázka toho, za jaké sumy se tyto stylové kousky prodávají, slouží nedávná nabídka starožitného litinového klepadla za 2 900 Kč. Za zdánlivě jednoduchý prvek na dveře je to částka, která jasně dokazuje, že poctivá kovářská a slévárenská práce z minulého století je dnes mimořádně ceněným zbožím. Majitelé historických objektů, chalupáři i milovníci poctivého designu jsou za originální detaily ochotni zaplatit tisícové sumy.
Litina versus moderní odlitky: Proč mají stará klepadla takovou hodnotu?
V dobách před nástupem elektrických zvonků tvořilo klepadlo (v kombinaci s masivními dřevěnými dveřmi) první kontakt návštěvníka s domem. Nebyla to jen užitková věc – tvar klepadla často reprezentoval postavení, majetek či řemeslo vlastníka domu. Nejoblíbenějšími motivy bývaly lví hlavy, figurální motivy, rozeta nebo klasický masivní kroužek či kladívko dopadající na kovový trn.
Historická litina z 19. či počátku 20. století má zcela jiné vlastnosti než dnešní sériové imitace z dálného východu. Byla odlévaná z poctivé šedé litiny s vysokým podílem uhlíku, což jí dodávalo neuvěřitelnou hloubku, detailní plastičnost a specifickou patinu. Když masivní litinový kroužek narazí na kovový podklad, vydá hluboký, rezonující zvuk, který plastové zvonky ani moderní náhražky nedokážou nahradit.
Jak poznat hodnotu starožitného klepadla a za kolik ho prodat?
Inzerovaná cena 2 900 Kč za zachovalé litinové klepadlo v původním stavu je na trhu se stavebními starožitnostmi velmi reálná a atraktivní. Pokud doma podobné historické kování objevíte, zaměřte se na klíčové detaily, které určují jeho prodejní cenu:
- Motiv a propracovanost: Běžné jednoduché kroužkové klepadlo má hodnotu okolo 1 000 až 1 500 Kč. Pokud však klepadlo nese propracovaný figurální motiv (lví hlava, maskaron, ruka drží kouli či zvířecí tlama), cena šplhá na 2 500 až 5 000 Kč.
- Kompletnost prvků: Zásadní je, aby klepadlu nechyběl dopadový trn (kovový cvok, do kterého klepadlo naráží) a původní upevňovací šrouby či trny do dřeva. Kompletní set prodáte nesrovnatelně dráže.
- Absence prasklin a oprav: Litina je pevný, ale křehký materiál. Při pádu na tvrdý podklad může prasknout. Klepadlo bez jakýchkoliv prasklin, svarů nebo uražených částí si drží nejvyšší cenu.
- Původní patina: Přirozený ztmavlý povrch či lehká patinace věkem má výrazně vyšší hodnotu než kousek necitlivě natřený tlustou vrstvou moderní syntetické barvy.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková