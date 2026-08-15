Státu došla trpělivost. 200 000 Kč pokuty pro vtipálky, kteří ohrožují životy

Linka 112 by měla být posledním záchytným bodem ve chvíli, kdy se hraje o vteřiny. Jenže operátoři tísňových linek denně zažívají něco jiného. Z každých sta příchozích hovorů jich 82 končí bez jediného výjezdu. Místo koordinace záchranných akcí tak dispečeři tráví čas nasloucháním šumu z kapsy, dětskému broukání nebo dotazům na PUK kód k telefonu.
Část těchto volání vzniká čistě omylem. Telefon se aktivuje tlakem v kapse – takzvaný pocketcall. Rodiče půjčí mobil dítěti s pocitem bezpečí, že zamčená obrazovka nic nenadělá. Zapomínají přitom na jednu věc: nouzové volání funguje i přes uzamčený displej. A tak místo hlášení nehody operátor poslouchá, jak tříletý syn zkouší, jestli umí počítat do deseti.
Senioři zase často netuší, k čemu přesně linka slouží. Volají s prosbou o radu, jak otevřít zabouchnutý byt, nebo žádají hasiče kvůli vosímu hnízdu na balkóně. Osoby s omezenou svéprávností si někdy vůbec neuvědomují, co právě dělají. To vše patří do kategorie neúmyslných planých hovorů – a tvoří značnou část zátěže systému.
Od zkoušení funkčnosti po vyhrožování smrtí
Jenže vedle omylů existuje ještě druhá kategorie. Ta záměrná. Lidé, kteří volají „jen tak na zkoušku“, jestli to funguje.
Agresoři, kteří si na operátorech vylévají frustraci. Vtipálci hledající zábavu. Opakované tiché hovory. Zlomyslné SMS zprávy. Prozvánění bez slova. Český telekomunikační úřad to shrnuje jasně: zlomyslné je v podstatě všechno, co neslouží k nahlášení ohrožení života, zdraví nebo majetku.
A právě tady státním orgánům definitivně došla trpělivost. Když se v roce 2023 připravovala novela zákona o elektronických komunikacích, statistiky ukázaly alarmující čísla. Systém kolaboval pod tíhou nesmyslů. Záchranáři místo skutečných krizí řešili technické experimenty a slovní útoky.
Odpověď přišla ve formě tvrdých nástrojů. Pokuty až do výše 200 000 korun. Vymáhání nákladů na zbytečné výjezdy v desítkách tisíc. Trestní stíhání s hrozbou až osmi let vězení. A nejdůležitější: technická blokace přístupu na tísňové linky.
Konec anonymity a iluze nepostižitelnosti
Kdo si myslí, že volání na 112 zůstane v anonymitě, žije v omylu. Moderní systémy identifikují každý hovor s chirurgickou přesností. Unikátní číslo telefonu, SIM karta, IMEI přístroje, přesná lokalita. Policie každý případ dokumentuje a úspěšnost odhalení je vysoká.
Zásadní změnu přinesla novela zákona z roku 2023 a navazující prováděcí vyhláška č. 85/2025 Sb., která nabyla účinnosti 1. července 2025. Poprvé v historii získaly úřady možnost blokovat konkrétní SIM karty nebo přímo IMEI telefonu – jedinečný identifikační kód přístroje.
Tento nástroj funguje podstatně rychleji než zdlouhavá přestupková řízení. O blokaci rozhoduje přímo Centrum tísňové komunikace pod Hasičským záchranným sborem. Identifikuje problémové zařízení a odešle operátorovi žádost. Ten musí vyhovět a technicky zamezit spojení s tísňovými čísly. Telefon přitom zůstává funkční pro běžné hovory, SMS i internet – zablokován je výhradně přístup na linky 112, 150, 155 a 158.
Systém funguje ve čtyřech stupních přísnosti. První stupeň: Šest zlomyslných volání během 168 hodin znamená blokaci na 24 hodin. Druhý stupeň: Další hovor v následujících 60 dnech prodlouží stopku na 72 hodin. Třetí stupeň: Opakování vede k blokaci na 168 hodin. Čtvrtý stupeň: Další zlomyslná komunikace aktivuje trvalejší blokaci.
V případě trvalé blokace už telefon nezačne fungovat sám. Uživatel musí podat oficiální žádost o odblokování. O té rozhoduje Český telekomunikační úřad ve správním řízení, kde posuzuje závažnost jednání a jeho následky.
Hned v prvním měsíci účinnosti vyhlášky – v červenci 2025 – hasiči zablokovali jednu SIM kartu a 13 mobilních telefonů. Podle statistik ČTÚ úřady řeší 20 až 50 žádostí o blokaci měsíčně. Nová pravidla tak slouží jako efektivní filtr chránící kapacity pro ty, kdo pomoc skutečně potřebují.
Vedle technické blokace čekají viníky i finanční a trestní postihy. Opakované volání bez důvodu, nadávky operátorům nebo zlomyslné SMS řeší Český telekomunikační úřad pokutou až 200 000 korun. Pokud někdo úmyslně nahlásí neexistující požár nebo nehodu a vyvolá zbytečný výjezd, stát po něm vymáhá veškeré vzniklé náklady – běžně desítky tisíc.
Nejpřísnější následky čekají na ty, kdo úmyslně šíří poplašné zprávy. Falešné oznámení o bombě, rozsáhlém požáru nebo havárii, které způsobí paniku nebo evakuaci, je trestným činem s hrozbou až osmi let vězení. V nejzávažnějších případech, kdy kvůli falešnému zásahu chybí technika a záchranáři u skutečné události a dojde k újmě na zdraví či životech, může být jednání kvalifikováno jako obecné ohrožení nebo maření výkonu úřední osoby.
Systém tísňových linek má zachraňovat životy. Ne bavit nudu, testovat techniku nebo sloužit jako ventil pro agresi. Nová pravidla to konečně vymáhají s plnou vážností.
Zdroje článku: epravo.cz, archiv.isss.cz, novinky.cz, ct24.ceskatelevize.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová