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Státu došla trpělivost. 200 000 Kč pokuty pro vtipálky, kteří ohrožují životy

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Představte si dispečera, který místo koordinace záchrany poslouchá dětské broukání z kapsy. Realita linek 112 a 150 je přesně taková – 82 % hovorů nikam nevede. Teď přišla razantní odpověď.
Státu došla trpělivost. 200 000 Kč pokuty pro vtipálky, kteří ohrožují životy

Státu došla trpělivost. 200 000 Kč pokuty pro vtipálky, kteří ohrožují životy

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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