Jak vyhnat vosy ze zahrady. Primitivní trik s papírovou taškou jako jediný funguje spolehlivě

Sotva vynesete na terasu mísu s grilovaným masem nebo otevřete láhev limonády, už se objevují. Bzučí kolem talířů, krouží nad sklenicemi a nedají vám ani chvilku klidu. Chování vos se přitom dramaticky mění podle ročního období – a právě to je klíč k pochopení, jak je efektivně odradit.
Na začátku léta mají vosy jiné priority než v září. Královna i dělnice musí nakrmit larvy v hnízdě, a proto loví především bílkoviny. Táhne je proto šunka na chlebu, grilované maso, paštiky nebo sýrové pomazánky. Jakmile však léto pokročí a larvy dospějí, dospělé vosy začnou hledat energii pro sebe. V srpnu a září už je zajímá hlavně cukr – zralé ovoce, zmrzlina, koláče, pivo a sladké nápoje.
Papírová taška jako falešné hnízdo: Primitivní, ale účinné
Jeden z nejpřekvapivějších triků na odpuzení vos vypadá tak jednoduše, že mu málokdo věří. Přitom funguje na bázi přirozeného teritoriálního chování těchto hmyzích predátorů.
Vosy jsou nesmírně teritoriální. Pokud zaregistrují, že určitou oblast už obsadilo jiné vosí společenství, raději se mu vyhnou. Nechtějí riskovat krvavý souboj o zdroje potravy. Stačí proto vzít obyčejnou hnědou papírovou tašku, zmačkat ji do tvaru připomínajícího hnízdo a zavěsit na viditelné místo – třeba pod pergolu, na větev stromu nebo kousek od posezení.
Pro vosy působí tato maketa jako jasné varování: Tady už někdo je. A raději se přesunou jinam. Nejlépe tento trik funguje na jaře, kdy královny teprve hledají místo pro stavbu nového hnízda. Koncem léta, kdy už mají vosy své kolonie vybudované a pouze hledají potravu, je účinnost makety slabší – ale stále lepší než nic.
U stolu: Klid zachraňuje situaci
Když se vosa objeví přímo nad vaším talířem, nejhorší, co můžete udělat, je zpanikařit. Zběsilé mávání rukama, novinami nebo ubrouskem situaci jen zhorší. Vosa vnímá prudké pohyby jako útok a přepne do obranného režimu. Pravděpodobnost bodnutí se tím násobně zvyšuje.
Nejlepší strategie? Zachovat naprostý klid. Zhluboka dýchejte a nedělejte rychlé pohyby. Pokud vosa necítí agresi, obvykle po chvíli ztratí zájem a odletí pryč. Pokud se ale drží vytrvale, můžete ji opatrně přiklopit sklenicí nebo plastovým kelímkem.
Vosy totiž fungují jako organizovaný tým. První příchozí vosa je průzkumník, který po návratu do hnízda předá ostatním informaci o nalezené potravě. Pokud tohoto prvního zvěda uvězníte, zabráníte mu v předání zprávy. Nezabíjejte ho – stačí ho nechat izolovaného po dobu jídla a při odchodu vypustit na svobodu.
Další účinnou taktikou je vytvořit odlákávací stanici. Pokud se vosy drží u konkrétní plechovky s pivem nebo talířku se zbytkem koláče, odneste tuto návnadu o kus dál od stolu. Hmyz se přesune za snadnou kořistí a nechá vás na pokoji.
Vůně, které vosy nesnášejí – a které je naopak přitahují
Čich je pro vosy hlavním navigačním nástrojem. Správnou volbou pachů je můžete snadno odehnat – a naopak nevhodnými parfémy přivolat přímo k sobě.
Kouř vosy doslova nesnášejí. Pokud jste kuřáci, může pomoci cigareta v ruce. Pro domácí podmínky výborně funguje zapálení suché mleté kávy v nehořlavé misce. Doutnající káva vytvoří dýmovnici s vůní, která vosy okamžitě vyžene.
Česnek a kyselé aroma působí podobně odpudivě. Položte na stůl misku s nadrceným česnekem nebo talířek s kyselou okurkou. Z česneku a vody si můžete vytvořit i jednoduchý postřik, který aplikujete v okolí posezení.
Osvědčenou metodou je také pěstování bylinek, které vosy přirozeně odpuzují – máta peprná, bazalka, eukalyptus nebo rozmarýn. Stačí je mít v truhlících přímo na stole a jejich vůně vytvoří přirozenou bariéru.
Naopak ovocné a sladké vůně vosy magicky přitahují. Silně parfémovaná kosmetika, tělové krémy nebo spreje s ovocnou složkou z vás udělají živý magnet. V takovém případě budete mít vosy kolem sebe celé odpoledne.
Co dělat, když vás vosa bodne
I při maximální opatrnosti se může stát, že vosa nečekaně zaútočí. Pokud vás bodne, vyplatí se postupovat v několika rychlých krocích.
Nejprve zkontrolujte, zda v ráně nezůstalo žihadlo. Vosy na rozdíl od včel obvykle žihadlo v kůži nenechávají, ale pokud se tak stane, jemně ho seškrábněte nehtem. Místo okamžitě vydezinfikujte – omyjte vodou a použijte běžnou dezinfekci, aby se do ranky nedostala infekce.
Chlaďte postižené místo ledovým obkladem nebo studeným zábalem, který výrazně zmírní otok a utlumí bolest. Pokud máte v dosahu lékárnu, sáhněte po zklidňujícím gelu nebo masti po bodnutí hmyzem.
Osvědčenou babskou radou je také přiložení plátku cibule nebo potření octem, což pomáhá neutralizovat vosí jed. Na rozdíl od včelího jedu, který je kyselý, je vosí jed zásaditý – a kyselina z cibule nebo octa ho částečně neutralizuje.
Klid a chytrost vítězí nad panikou
Vosy nejsou nepřátelé, kteří by vás chtěli záměrně ohrozit. Hledají jen potravu a reagují na to, jak se chováte vy. Pokud zůstanete klidní, zakryjete jídlo a použijete některý z přirozených odpuzovačů, máte velkou šanci si letní posezení užít bez bzučících vetřelců. A pokud všechno selže, zkuste ten primitivní trik s papírovou taškou – možná vás překvapí, jak dobře funguje.
Zdroje článku: gardeningknowhow.com, icup.org.uk, kupi.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková