Maliny po jedné jarní dávce dusičnanu narostly do velikosti palce. Na metr čtvereční stačí hrst za pár korun

K tomu aby vám zahradu zdobilo velké a chutné ovoce, není třeba příliš velké námahy. Někdy stačí vsadit na osvědčené pomocníky a výsledky se dostaví prakticky samy. V případě malin je oním osvědčeným záchranným lanem dusičnan amonný, jak radí web
RadyNaVšechno. Dusičnan amonný jako hnojivo
Dusičnan amonný je vysoce účinný výživný přípravek na bázi dusíku, který se v moderním zemědělství využívá opravdu hojně. To však neznamená, že se hodí jen pro velká pole – naopak, profitovat z něj mohou i zahrádkáři. Obsahuje totiž
přibližně 34 % dusíku, který je pro rostliny snadno dostupný jak v amonné, tak v dusičnanové formě. Dvojí dostupnost dusíku umožňuje rostlinám rychle přijímat živiny prakticky za jakýchkoliv podmínek, což konkrétně u malin (a nejen u nich) podporuje rychlejší růst a vyšší výnosy. Použití a výhody pro pěstování malin
Dusičnan amonný poskytuje při aplikaci do malinových porostů rychlou dávku dusíku. To má pro maliny, které bývají v
období zrání plodů na živiny velmi náročné, opravdu zásadní význam. Toto hnojivo je prospěšné zejména v raných fázích vývoje plodů – takže pokud máte keře, které už odplodily a pomalu se chystají na další (tentokrát podzimní) kolo, bude pro ně dusičnan amonný tím pravým pomocníkem. Hnojení dusičnanem je levné a rychlé
A jaké množství jim dopřát? Není nijak velké (takže vás hnojení nevyjde ani nijak draho). Na jeden metr čtvereční budete potřebovat jen 30 až 40 gramů tohoto hnojiva. Stačí ho rozprášit, jemně zapravit do půdy (nebo překrýt tenkou vrstvou mulče), a nakonec záhon dobře zalít.
Zdroj fotografie: Depositphotos Rovnováha mezi optimalizací výnosů a udržitelností životního prostředí je v zemědělství stálou výzvou. Skvěle s ní pomůže dusičnan.
Jedna aplikace bohatě stačí, dále by měla následovat hnojiva s fosforem a draslíkem, která se postarají o dozrávání chutných plodů.
„řekla nám k tématu paní Jana K. z Krupky. A redakce Chalupáři-Zahrádkáři doporučuje i Já mám po dusičnanu maliny vždycky báječně šťavnaté a voňavé, za mě je to určitě jednička,“ zelené hnojení, které malinám rovněž svědčí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři