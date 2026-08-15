Mince v mrazáku prozradí problém, kterého si jinak nemusíte všimnout

Po návratu se podívejte, kde mince leží. Pokud zůstala nahoře, led se nerozpustil a mrazák nejspíš běžel celou dobu. Pokud klesla ke dnu, led se mezitím kompletně roztál a znovu zamrzl, a vy máte v ruce jednoduchý důkaz, že se obsah mrazáku dostal do nebezpečné teplotní zóny. Trik se na sociálních sítích šíří už od roku 2016, kdy ho ve facebookovém příspěvku popsala Sheila Pulanco Russellová. Od té doby ho převzala média i tisíce domácností.
Jak přesně mince funguje a kde selhává
Princip je intuitivní. Mince je malá, těžká a po ruce. Jakmile led pod ní roztaje, klesne. Čím níž ji po návratu najdete, tím víc se mrazák prohřál. Úplné propadnutí na dno znamená, že veškerý led v kelímku stihl roztát.
Problém nastává při částečném tání. Led může povolit jen z povrchu, mince se na něm udržet a znovu přimrznout, přestože teplota v mrazáku mezitím stoupla nad bezpečnou hranici 4 °C. Potravinářští vědci Don Schaffner a Ben Chapman v podcastu Risky or Not? metodu výslovně označili za rizikovou. Mince nahoře totiž neznamená automaticky „vše v pořádku“. Znamená jen to, že led neroztál úplně.
Co říkají oficiální pravidla
Rozhodující není mince, ale teplota a stav potravin. Podle FoodSafety.gov platí jasný rámec:
- Plný mrazák udrží bezpečnou teplotu přibližně 48 hodin, poloprázdný zhruba 24 hodin, za předpokladu, že dveře zůstanou zavřené.
- Potraviny, které stále obsahují ledové krystaly nebo mají 4 °C a méně, lze znovu zamrazit nebo rychle spotřebovat.
- Maso, drůbež, ryby, mořské plody, hotová jídla, zmrzlina, měkké sýry a mléčné výrobky, které byly nad 4 °C déle než dvě hodiny, se vyhazují.
- Tvrdé sýry, pečivo bez krémových náplní, ořechy nebo mouku lze většinou zachránit.
Americká FDA i CDC se shodují na jednom pravidle: „Když máte pochybnosti, vyhoďte to.“ Bezpečnost se neposuzuje podle chuti ani vůně.
Český kontext: běžný rok versus mimořádný blackout
V průměrném roce nejsou české výpadky tak dlouhé, aby samy o sobě ohrozily zavřený mrazák. Podle výroční zprávy ČEZ Distribuce za rok 2025 činil souhrnný průměrný čas přerušení dodávky na jednoho zákazníka 165,5 minuty za celý rok, tedy necelé tři hodiny rozložené do více krátkých epizod.
Jenže průměr neznamená maximum. Energetický regulační úřad označil výpadek ze 4. července 2025 za rozsáhlý a bezprecedentní. Bouřky, silný vítr a pády stromů na vedení dokážou v létě vyřadit celé oblasti na hodiny i déle. A právě léto, kdy lidé odjíždějí a mrazáky pracují naplno proti venkovnímu teplu, je období, kdy trik s mincí dává největší smysl, i se všemi svými limity.
Lepší alternativy za pár stovek
Mince neřekne, jak dlouho výpadek trval ani jakých teplot mrazák dosáhl. Moderní senzory ano.
- Teplotní loggery (například Govee nebo české ZigBee čidlo Smoot) zaznamenávají průběh teploty, posílají alarm na mobil a uchovávají historii. Cena se pohybuje od několika set korun výš. Důležitý háček: vzdálené upozornění funguje jen tehdy, když router a hub mají napájení, při plošném blackoutu tedy notifikace nedorazí.
- Aplikace Proud od ČEZ Distribuce umí poslat SMS nebo push notifikaci o poruše v odběrném místě. Nedá sice informaci o teplotě v mrazáku, ale řekne, že se něco děje, ještě než se vrátíte domů.
- Komerční indikátory rozmrazení typu Freeze Watch nebo FREEZEmarker jsou jednorázové samolepky s pevně nastaveným teplotním prahem. Vizuální varování dají do 30 minut a nedají se „resetovat“, na rozdíl od mince, která po opětovném zamrznutí může vypadat nevinně.
Mince v kelímku je nulová investice a lepší než nic. Před dovolenou ji klidně do mrazáku dejte. Ale po návratu nechte hlavní slovo teploměru, ledovým krystalům na potravinách a zdravému rozumu, ne poloze jedné koruny na hladině ledu.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková