FOTO: Žáci v Malšově Lhotě zahájí školní rok v novém. Úprav se dočkalo i okolí

„Rekonstrukce přinesla větší a modernější prostory, upravené třídy i proměnu okolí školy,“ sdělila mluvčí hradecké radnice Kateřina Rohlíčková.
Jak dále informovalo město, v těchto dnech se do zmodernizované budovy stěhují učitelé, vybavují se třídy a vše se připravuje na nový školní rok.
Začátkem školního roku nastoupí do Základní a mateřské školy Malšova Lhota 88 dětí školního a 34 dětí předškolního věku. Spádově školu navštěvují děti hlavně z Malšovy Lhoty a Svinar, ale také z centra Hradce Králové, Bělče i okolních obcí.
„Moderní škola není jen o nových učebnách a vybavení. Především má být místem, kde se děti cítí dobře a bezpečně, mají chuť učit se a rozvíjet svůj talent, a kde se dobře pracuje i učitelům. Právě to se v Malšově Lhotě podařilo. Neinvestovali jsme jen do budovy, ale do kvality vzdělávání a prostředí, které bude formovat několik dalších generací dětí. A právě v tom vidím největší hodnotu celé rekonstrukce,“ uvádí primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).
Teď už se škola doslova plní nábytkem, vybavením a energií lidí, kteří se těší, až ji společně s dětmi naplno otevřeme.
Iva Trojnová, ředitelka školy
Řemeslníci zahájili stavební práce v říjnu 2024. Během jednoho roku se proměnila nejen samotná budova školy, ale úprav se dočkalo i její okolí. „Díky přístavbě a nástavbě získala škola nové odborné učebny, větší prostory i nové zázemí jídelny. Kompletně jsme zmodernizovali také technické vybavení budovy – od nového výtahu přes vzduchotechniku, vytápění a elektroinstalace až po požární zabezpečení. Proměnou prošel i venkovní areál a nově jsme vyřešili hospodaření s dešťovou vodou. Výsledkem není jen opravená budova, ale moderní škola s kvalitním a bezpečným prostředím pro děti i učitele,“ říká náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).
Škola nemohla být otevřena
Přestože byly stavební práce dokončeny včas, škola nemohla být v minulém školním roce otevřena. „Následoval mimořádně složitý sled správních a soudních řízení, který její otevření opakovaně oddaloval. V červenci se nakonec podařilo získat pravomocné kolaudační rozhodnutí, které umožnilo budovu užívat,“ vysvětluje mluvčí Rohlíčková s tím, že zaměstnanci školy tak mohli zahájit přípravy na stěhování a nový školní rok.
„Pro nás všechny je to obrovská radost, že konečně můžeme nové prostory naplno využít a začít je připravovat na běžný školní život. Teď už se škola doslova plní nábytkem, vybavením a energií lidí, kteří se těší, až ji společně s dětmi naplno otevřeme. Je před námi ještě spousta práce, ale tentokrát už je to práce, na kterou jsme se všichni opravdu těšili,“ doplňuje ředitelka školy Iva Trojnová.