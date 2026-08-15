Kaufland připravuje nečekanou akci. Kdo ji prošvihne, přijde o peníze

Maloobchodní řetězce postupně přepisují pravidla zákaznických programů a tuzemský trh čeká další zásadní posun. Kaufland chystá pro české zákazníky kompletně novou verzi aplikace Kaufland Card XTRA, která od základu mění způsob, jakým lidé sbírají a uplatňují výhody za své nákupy.
Nový systém vstoupí v platnost 26. srpna 2026. Kdo s upravenými podmínkami nesouhlasí, musí program opustit nejpozději den předem. Česko se tak řadí mezi další země, kde řetězec tento model zavádí – funguje už na Slovensku, v Německu, Polsku, Rumunsku i Moldavsku. Cílem je sjednotit fungování ve všech osmi státech, kde společnost podniká.
Body porostou rychleji, ale pozor na past
Zásadní změna se týká tempa připisování bodů. Dosavadní pravidlo vyžadovalo utratit minimálně sto korun, abyste získali jeden bod. Nově dostanete bod za každých deset korun – ať už nakupujete v prodejně, nebo na online tržišti Marketplace. Minimální limit nákupu zcela mizí, takže body naběhnou i při drobných platbách.
Řetězec přidává do programu alkoholické nápoje, které dříve body nepřinášely. Nasbírané body lze proměnit přímo za konkrétní produkty bez doplatku – odměny jsou tedy skutečně zdarma. V aplikaci se objevuje gamifikace s úkoly a minihrami, kde získáte body navíc. Nový vizuální styl doplňuje maskot jménem Xara.
Pro stávající uživatele, kteří s novými podmínkami souhlasí, platí dobrá zpráva: karta se v aplikaci aktualizuje automaticky a všechny dosud nasbírané body, kupony i výhody zůstávají plně zachovány. Kromě bodového systému přináší nová verze také integrovanou platební metodu Kaufland Pay, která umožní platit za nákup přímo mobilním telefonem.
Propadnutí bodů a seznam zakázaného zboží
S výhodami však přicházejí přísnější restrikce, které vyžadují větší pozornost. Zásadní riziko představuje propadnutí bodů při nevyužití aktivované slevy. Pokud v aplikaci proměníte body za slevový kupon nebo odměnu, ale nestihnete ji v časovém limitu uplatnit u pokladny, body jsou nenávratně ztraceny bez jakékoliv náhrady. Stejně tak všechny body propadají při zrušení členství.
Řetězec rozšířil seznam položek, za jejichž nákup body nezískáte: elektronické i klasické cigarety, počáteční kojenecká výživa, dárkové a předplacené karty, vratné zálohy na obaly, tiskoviny, knihy, kontaktní čočky a náklady na dopravu při objednávkách.
Pozornost budí úprava podmínek pro samoobslužné nakupování K-Scan. Kaufland zavádí přísnější kontrolní mechanismy, které využívají systémové vyhodnocení rizika pomocí umělé inteligence v kombinaci s náhodnými namátkovými kontrolami. V případě zjištění úmyslného podvodu si řetězec vyhrazuje právo podniknout právní kroky.
Konkurence láká na podobné triky
Přechod na interaktivnější bodový model není ojedinělým krokem na trhu. Sesterský řetězec Lidl používá stejný poměr – jeden bod za každých deset korun – a body následně mění za slevové kupony na celý nákup nebo vybrané zboží zdarma. V nedávné akci nabízel například salátovou okurku za 550 bodů či bílý jogurt v akci 1+1 za pouhých 40 bodů.
IKEA zvolila odlišnou strategii: nastavila poměr jeden bod za 125 korun, ale umožňuje sbírat body i zcela bez placení. Zákazníci získávají odměny za interakci – například za vytvoření seznamu přání, použití online plánovače kuchyní nebo běžné procházení aplikace. Cílem je udržet spotřebitele aktivní v digitálním prostředí značky i v době, kdy zrovna neplánují nákup.
Všechny tyto mechanismy pracují s osvědčenými psychologickými principy gamifikace. Využívají dopaminový efekt z neustále rostoucího bodového konta i přirozenou obavu z promeškání výhody, což motivuje k častějším návštěvám obchodu.
Pro spotřebitele, kteří v daném obchodě nakupují pravidelně, představují nové body příjemný způsob, jak ušetřit na běžném sortimentu. Riziko nastává ve chvíli, kdy vidina odměny začne řídit nákupní chování – ať už jde o přihazování zbytečného zboží do košíku pro dosažení bodového milníku, nebo zbytečné cestování do vzdálenější prodejny.
Zároveň je dobré mít na paměti, že věrnostní programy fungují jako oboustranný obchod. Výměnou za slevové kupony a produkty zdarma zákazníci poskytují kompletní data o svém nákupním chování – od frekvence návštěv přes preferované značky až po průměrnou útratu. Pro obchodní řetězce mají tyto analytické informace dlouhodobě mnohem vyšší hodnotu než hodnota samotného bezplatného produktu.
Zdroje článku: kupi.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová