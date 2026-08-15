EU radikálně změní způsob, kterým platíme. Za tři roky se má Česko na co těšit

Když Amerika ovládá naše peněženky
Každý den vytáhnete kartu a přiložíte ji k terminálu. Zdánlivě banální gesto. Jenže pod povrchem se odehrává něco, o čem málokdo přemýšlí: vaše peníze putují přes americké systémy. Visa a Mastercard dnes kontrolují naprostou většinu platebního styku v Evropě. A Brusel si začíná klást otázku: Co kdyby se jednou rozhodly vypnout kohoutky?
Evropská centrální banka proto připravuje vlastní zbraň. Elektronický ekvivalent bankovek, který bude fungovat úplně jinak než cokoli, co dnes máte v peněžence. Nebude to produkt nějaké komerční banky. Bude to přímý závazek centrální autority – a pro vás, jako běžného uživatele, zcela zadarmo.
Cíl je jasný: osvobodit se od zámoří a vrátit Evropanům kontrolu nad tím, jak a kde proudí jejich peníze.
Zaplatíte i tam, kde mobil nemá signál
Teď to začíná být zajímavé. Nový systém totiž umí něco, co dnešní platební karty nezvládnou: fungovat úplně bez internetu. Offline režim umožní přenést peníze přímo ze zařízení do zařízení, jako byste předali minci z ruky do ruky.
Aby se ale nestalo, že si lidé v panice přesunou všechny úspory z bank do mobilů a způsobí kolaps finančního systému, zavádí se tvrdý strop. Na jednu peněženku je stanoven limit maximálně 3 000 až 4 000 eur. A žádné úroky. Tohle není spořicí účet. Tohle je hotovost v digitální podobě.
Zkusme si to představit konkrétně. Slovenský turista vyrazí na horskou chatu v rakouských Alpách. Mobilní signál? Nula. Internet? Taky ne. Jenže v telefonu má peněženku nabitou 150 eury, které si předtím převedl z běžného účtu. Přiloží mobil k offline terminálu majitele chaty. Transakce proběhne okamžitě. Šifrovaný token přeskočí z přístroje do přístroje. Chatař má garantované peníze a systém se synchronizuje s bankou, až se zase dostane do civilizace.
Velký bratr sleduje každou korunu? Ne tak docela
Kolem celého projektu se jako vždy rojí vlna strachu a konspiračních teorií. Diskuse na sociálních sítích a fórech jsou plné obav. „Nejdřív nám řeknou, že je to dobrovolné, pak zruší hotovost a budou nám diktovat, za co smíme utrácet,“ píše jeden z diskutujících na Facebooku.
Jenže realita vypadá jinak. Digitální euro je ze zákona definováno jako doplněk hotovosti, nikoli její náhrada. Právo platit fyzickými bankovkami zůstává v Evropské unii garantováno. A co víc: celý systém podléhá nejpřísnějším pravidlům ochrany dat podle GDPR.
Evropská centrální banka ani národní banky nebudou schopné identifikovat, kdo platí a za co. Offline režim je navržen tak, aby poskytoval anonymitu srovnatelnou s tou, kterou máte dnes, když vytáhnete dvacetieurovou bankovku.
Další mýtus? Že jde o evropský bitcoin. Omyl. Tohle není kryptoměna. Žádný blockchain. Žádná volatilita. Hodnota je stabilní, jedna ku jedné vůči fyzickému euru, a garantuje ji centrální autorita. Přesný opak decentralizovaného krypta.
A co my, Češi?
Tady přichází studená sprcha pro všechny, kdo čekají revoluci v tuzemských obchodech. Digitální euro bude fungovat výhradně v zemích, které platí eurem. Česká republika? Vyloučena. Dokud nepřijmeme společnou měnu, nebo dokud Česká národní banka neuzavře s Evropskou centrální bankou speciální dohodu – což aktuálně nikdo neplánuje..
Miliardový projekt s jasným termínem
Taková změna samozřejmě nestojí pár korun. Bankovní sektor eurozóny počítá s náklady 4 až 6 miliard eur rozloženými do čtyř let. To je zhruba 3 % jejich IT rozpočtů. Evropská centrální banka sama investuje jednorázově 1,3 miliardy eur a počítá s provozními náklady 300 milionů ročně.
Harmonogram? V červnu 2026 byl projekt schválen Hospodářským a měnovým výborem Evropského parlamentu. Finální legislativní rámec by měl být hotový do konce roku 2026. Aktuální pracovní verze pravidel má označení v0.91 z 2. července 2026.
V polovině roku 2027 odstartuje dvanáctiměsíční pilotní provoz s vybranými bankami a obchodníky. A pak? Rok 2029. To je cílový termín pro ostré spuštění a první reálnou emisi.
Evropa se chystá změnit pravidla hry. Otázka zní: Jsme na to připraveni?
Zdroje článku: Finanční a ekonomické informace 7/2026 | Ministerstvo financí ČR, Euro a my: plány na digitální euro - Česká národní banka, consilium.europa.eu, forbes.cz, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová