Devět jezdců může stále vyhrát titul. Formula E uzavírá éru Gen3 chaosem, který je její největší zbraní

Po patnácti závodech sezony je rozdíl mezi prvním Jakem Dennisem a druhým Mitchem Evansem dva body. Do posledního londýnského víkendu přitom přijelo devět jezdců, kteří mají stále matematickou šanci stát se mistrem světa. Od vedoucího Dennise po devátého Nycka de Vriese je 52 bodů.
Na programu jsou poslední dva závody. A potom končí celá éra Gen3. Pro sérii, která dlouho hledala způsob, jak vedle Formule 1 vytvořit vlastní identitu, je těžké představit si symboličtější rozloučení.
Formula E totiž možná nemá nejslavnější jezdce ani nejrychlejší auta planety. Má něco jiného. Před posledním víkendem pořád skoro nikdo neví, kdo bude mistr.
Dva body nejsou vedení. Jsou prakticky chyba měření
Jake Dennis přijíždí do Londýna se 146 body, Mitch Evans je jen dva body za ním. Za nimi číhají Pascal Wehrlein, Oliver Rowland a další. V bodovém systému, kde vítěz bere 25 bodů, pole position tři a další bonus lze získat za nejrychlejší kolo, může jediná kvalifikace převrátit celé pořadí.
Dennis tedy vede.
Jenže nemá prostor kontrolovat šampionát způsobem, jaký známe ze sérií s výrazně dominantním autem. Musí stále závodit. Evans také. A šest nebo sedm dalších jezdců za nimi nemá důvod hrát opatrně vůbec.
Formula E vyrábí nepředvídatelnost systémově
To není náhoda jedné zvláštní sezony.
Elektrický šampionát dlouhodobě funguje v prostředí, kde je menší rozdíl mezi technikou jednotlivých týmů než v klasické Formuli 1. Městské tratě, energetické strategie, Attack Mode, velký význam kvalifikace a vysoká pravděpodobnost kontaktů způsobují, že vítězství v jednom závodě negarantuje dominanci v dalším.
Pro fanouška to může být frustrující. Je obtížnější vytvořit dlouhé příběhy absolutní dominance jednoho šampiona. Pro soutěž je to ale obrovská výhoda. Devět kandidátů na titul v posledním víkendu znamená, že prakticky každý incident může změnit celý rok.
Evans má zároveň poslední šanci uzavřít jednu vlastní éru
Mitch Evans je ve Formuli E téměř synonymem Jaguaru. Po deseti letech má tým po sezoně opustit a do Londýna přijíždí dva body za Dennisem. Vítězství by z něj udělalo prvního novozélandského mistra elektrického šampionátu a současně by vytvořilo téměř dokonale filmový konec jeho dlouhého vztahu s Jaguarem.
Právě podobné osobní příběhy jsou v tak vyrovnaném šampionátu zajímavější než samotné technické srovnání.
Dennis už titul ve Formuli E získal. Wehrlein také. Rowland je úřadující šampion. V závěrečné skupině je pět bývalých mistrů světa. Nikdo tedy nebude čekat, až mu závod dovolí něco získat.
Auta Gen3 odcházejí právě ve chvíli, kdy je šampionát nejvyrovnanější
Londýn je posledním víkendem současné technické generace. Formula E se chystá na nový technologický cyklus a současně opouští ExCeL před přesunem budoucího britského závodu na Brands Hatch.
To dává finále ještě jednu vrstvu.
Gen3 mělo posunout elektrická auta k vyššímu výkonu, nižší hmotnosti a výrazně větší rekuperaci energie. Současná generace dokáže během závodu vracet zpět téměř polovinu použité energie.
Technologie byla pro Formula E vždy hlavní prodejní argument. Jenže poslední víkend ukazuje, že sportovní produkt nestojí jen na kilowattech. Stojí na nejistotě.
Příliš mnoho chaosu má i druhou stranu
Extrémní vyrovnanost ale není automaticky dokonalá. Velká sportovní série potřebuje také hvězdy, které fanoušci poznají a jejichž příběh mohou sledovat několik sezon.
Formule 1 může být někdy až příliš předvídatelná, ale Verstappen, Hamilton nebo Leclerc mají globální identitu, kterou šampionát budoval celé roky.
Formula E často vytvoří jiného vítěze, jinou strategii a jiného hrdinu. Závody jsou díky tomu otevřené. Značky jezdců jsou ale slabší. Právě to je její dlouhodobý paradox.
Tento víkend by za něj série mohla být vděčná
Sobotní závod startuje v Londýně v 15:05 místního času, tedy v 16:05 ve střední Evropě. V neděli přijde stejný program ještě jednou.
Dva závody. Devět matematických kandidátů. Dva body mezi prvními dvěma. Rozhodnutí mezi týmy Jaguar a Porsche je rovněž otevřené. A po neděli Gen3 zmizí.
Formule E si celé roky vysvětluje, proč by ji měl sportovní fanoušek sledovat. Tentokrát to vysvětlovat nemusí. Stačí ukázat tabulku.
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Zdroje: Formula E – Nine contenders fighting for the Formula E World Championship [1], Formula E – London title decider and end of GEN3 era [2], Reuters – Nine drivers still in the hunt ahead of Formula E title decider [3], foto wikimedia commons CC BY-SA 4.0 [4].