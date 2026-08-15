Dvě století stál na zahradě jako květináč. Pak se ukázalo, že má cenu milionů

Příběh, který se v červnu 2026 znovu rozšířil díky ScienceAlert, ve skutečnosti sahá do roku 2016. Tehdy při návštěvě oxfordshirského sídla upozornil odborník na starožitnosti, že masivní mramorový kus zasazený do skalky není zahradní dekorace, ale antický sarkofág. Téměř dva metry široký, přes čtyři sta kilogramů těžký, s reliéfem tak jemným, že ho renesanční kreslíři zaznamenali už kolem roku 1530. A přesto ho generace správců paláce míjely jako obyčejnou nádobu na květiny.
Dionýsos ve skalce
Panel z bílého mramoru nese scénu, která patří ke klasické funerální ikonografii Říma: opilý Dionýsos se opírá o satyra, vedle stojí Ariadna, na okrajích se objevuje Héraklés a dvojice lvích hlav. Städel Museum ve Frankfurtu datuje sarkofág přibližně do roku 210 n. l. a eviduje kresbu italského malíře Battisty Franca, která zachycuje totožný motiv. Metropolitan Museum v New Yorku zase váže provenienci ke sbírce Andrea della Valle, jednoho z nejvýznamnějších římských sběratelů renesance.
Do Anglie se panel dostal nejpozději na počátku 19. století, kdy jej získal George Spencer-Churchill, pátý vévoda z Marlborough. Nejprve sloužil jako nádržka u přírodního pramene. Někdy kolem přelomu století putoval do skalky, kde dostal novou roli: zahradní nádoby přišroubované k olověné cisterně.
Známý motiv, zapomenutý kus
Největší paradox celého případu: artefakt nebyl pro dějiny umění neznámý. Renesanční kresby jeho reliéfu existovaly v muzejních sbírkách po staletí. Co se ztratilo, byla lokální provenienční paměť, most mezi akademickými záznamy a fyzickým kusem mramoru zarostlým mechem v oxfordshirské zahradě.
Stačilo, aby se na správném místě potkala správná odbornost. V roce 2016 se tak stalo. Jméno odborníka, který na sarkofág upozornil, veřejné zdroje neuvádějí. Jisté je, že po jeho upozornění následovala prohlídka na místě, demontáž z olověné cisterny a převoz do specializované dílny Cliveden Conservation. Tam panel prošel vyčištěním, opravou a stabilizací. V dubnu 2017 se vrátil na Blenheim Palace, tentokrát dovnitř, do kontrolovaného prostředí.
Cena v kontextu
Veřejně komunikovaný odhad zní na 300 tisíc britských liber. Při kurzu České národní banky z roku 2026 to odpovídá zhruba 8,4 milionu korun. V korunovém přepočtu tedy „milionová hodnota“ sedí, v původní měně jde o statisíce.
Pro srovnání: menší fragmenty římských mramorových sarkofágů se u Christie’s v roce 2020 prodávaly v řádu desítek tisíc, jeden za 43 750 dolarů, jiný za 11 250 liber. Blenheimský panel vychází řádově výš. Rozdíl vysvětluje kombinace většího formátu, čitelné ikonografie, mimořádně silné provenience a příběhu, který z kusu dělá mediální událost sám o sobě.
Není to jen britská kuriozita
Podobné příběhy se objevují i jinde. V Texasu koupil muž v charitativním obchodě mramorovou bustu za necelých 35 dolarů, specialisté ji později určili jako antický římský portrét. A v Česku? Na zámku Bečov nad Teplou byl briliantový diadém Eleonory Beaufort-Spontin dlouhá desetiletí veden v inventáři jako poškozená čelenka z „bílého kovu“. Dokonce se mělo za to, že jde o divadelní atrapu.
Kdo má doma starý předmět neznámého původu, neměl by ho čistit agresivně ani opravovat na vlastní pěst. Pokud by mohlo jít o archeologický nález, první kontakt patří Národnímu památkovému ústavu nebo archeologickým ústavům. U běžných starožitností lze začít bezplatnou konzultací u Asociace starožitníků ČR a pro formální posudek dohledat znalce v seznamech Ministerstva spravedlnosti.
Blenheimský sarkofág dnes stojí uvnitř paláce, chráněný před povětrností i zapomnětlivostí. Dvě stě let ve skalce mu paradoxně pomohlo přežít, jen ho nikdo nehledal tam, kde celou dobu byl.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková