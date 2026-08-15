Pravidlo univerzálnosti a rolování: Zkušení cestovatelé znají trik, jak si na dovolenou sbalit věci a neplatit navíc tisíce Kč za zavazadlo

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Pravidlo univerzálnosti a rolování: Zkušení cestovatelé znají trik, jak si na dovolenou sbalit věci a neplatit navíc tisíce Kč za zavazadloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Pro někoho je balení na dovolenou vzrušující, pro jiné stres. Je potřeba na nic nezapomenout a ještě všechny věci vtěsnat do omezeného prostoru. Tyhle tipy vám pomůžou. Využití omezeného prostoru v kufru na maximum je [...]...
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Zdroj: Fotografie: James Famdest / Creative Commons / Attribution 2.0
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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