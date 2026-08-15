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Pinterest hlásí nový letní trend, který se promítá do všech oblastí života

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Představte si bílé lněné šaty, modré okenice zalité sluncem, vůni citroníků, mořský vánek a jednoduchou eleganci. Právě tato představa se letos dostává do hledáčku uživatelů Pinterestu. Trend známý jako „greek isle aesthetic” spojuje středomořskou jednoduchost s módou, beauty i bydlením. Nejde přitom jen o oblečení připomínající Santorini, ale o způsob, jak si atmosféru řeckých ostrovů přenést i do každodenního života.
Pinterest hlásí nový letní trend, který se promítá do všech oblastí života

Pinterest hlásí nový letní trend, který se promítá do všech oblastí života

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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