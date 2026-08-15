Pinterest hlásí nový letní trend, který se promítá do všech oblastí života

Proč je greek isle aesthetic právě teď trendem?
Ještě před několika lety dominovaly
sociálním sítím estetiky jako coastal grandmother, old money nebo quiet luxury. Léto 2026 ale přináší i jinou vizuální náladu, tentokrát inspirovanou řeckými ostrovy.
Důkazem je
Pinterest, který letos zařadil mezi svá aktuálně trendující vyhledávání greek isle aesthetic. Platforma zaznamenává například meziroční nárůst hledání nails for greece o 100 %, greece vacation outfit o 60 % a corfu greece o 30 %. Řecké ostrovy tak nejsou jen oblíbenou dovolenkovou destinací, ale stávají se také zdrojem inspirace pro to, co nosíme, jak se líčíme nebo jak si zařizujeme domov.
Samotná estetika přitom není úplně nová. Bílé domy, modré dveře, len, keramika, olivovníky a dlouhé večeře u moře jsou s řeckými ostrovy spojovány už dlouho. Nový je především způsob, jakým se tento vizuální svět v létě 2026 vrací do popředí a propojuje jednotlivé oblasti životního stylu.
Inspiraci čerpá především z ikonických destinací jako Santorini, Mykonos, Paros, Milos nebo Korfu. Místo přehnaných trendů nabízí jednoduchost, vzdušnost a přirozenou krásu. Na sociálních sítích přibývají fotografie bílých domků, modrých dveří, lněných outfitů, keramického nádobí nebo večeří při západu slunce. Nejde přitom pouze o esteticky dokonalé fotografie. Atraktivní je především představa uvolněnějšího středomořského způsobu života.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: NEJEN SANTORINI NEBO MYKONOS: 10 FILMŮ, KTERÉ MUSÍTE VIDĚT PŘED DOVOLENOU V ŘECKU Jak vypadá greek isle aesthetic v praxi? Móda, která působí luxusně, ale zůstává nenucená
Základem řecké ostrovní estetiky jsou kvalitní přírodní materiály. Největší roli hraje len, bavlna a jemné hedvábí, které nechávají pokožku dýchat a krásně reagují na letní vítr. Typické jsou dlouhé bílé šaty, volné košile, široké kalhoty, jednoduché sukně nebo komplety v monochromatických tónech. Siluety nejsou přehnaně vypasované. Naopak působí lehce, vzdušně a přirozeně.
Velkým trendem jsou také háčkované detaily, ručně tkané kabelky nebo sandály z přírodní kůže. Místo výrazných log přicházejí minimalistické střihy a kvalitní zpracování. Do popředí se dostávají i doplňky z mušlí, perel, přírodních kamenů nebo zlacených kovů připomínajících antické šperky.
Celkový styling působí nenuceně, jako by vznikl během několika minut, přesto však vypadá elegantně.
Barevná paleta připomíná moře, vápenec i olivovníky
Když se řekne řecký ostrov, většina lidí si okamžitě vybaví kontrast zářivě bílých domů a hlubokého modrého moře. Právě tato kombinace tvoří základ celého trendu. Vedle bílé a sytě modré se ale objevují také odstíny pískové, krémové, světle béžové, olivově zelené, terakotové nebo jemně citronové. Tyto barvy připomínají středomořskou krajinu, kamenité uličky, olivové háje i západy slunce nad Egejským mořem.
Výsledkem není výrazný kontrast, ale harmonická paleta, která se snadno přenáší nejen do módy, ale také do interiéru.
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Trend
greek isle aesthetic se promítá také v bydlení. Domovy inspirované řeckými ostrovy působí svěže, světle a vzdušně. Dominují bílé stěny, přírodní kámen, světlé dřevo, keramika, len a ratan. Dekorací není mnoho. Každý předmět má své místo a zároveň působí autenticky.
Charakteristické jsou ručně vyráběné vázy, keramické mísy, proutěná svítidla nebo lněné závěsy, které se jemně pohybují v letním průvanu. Atmosféru doplňují olivovníky v květináčích, citronovníky nebo bylinky jako rozmarýn, tymián či levandule. Místnosti díky tomu získávají lehkost typickou pro středomořské domy, kde je největším luxusem přirozené světlo.
Beauty sází na přirozenost
Stejná nálada se promítá také do světa krásy. Pleť působí svěže a hydratovaně, make-up je velmi lehký a často stojí pouze na tónovacím krému, bronzeru a krémové tvářence. Rozjasňovač připomíná odraz slunce na mořské hladině, nikoli výrazný třpyt. Rty zůstávají přirozené, často pouze s hydratačním balzámem nebo leskem. Oči zvýrazňuje hnědá řasenka, jemné bronzové stíny nebo tenká linka.
Také vlasy vypadají, jako by právě uschly po koupání v moři. Oblíbené jsou volné vlny, nízké drdoly, copánky nebo hedvábné šátky uvázané kolem culíku. Celý vzhled působí nenuceně a romanticky.
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Životní styl inspirovaný řeckými ostrovy není pouze o vzhledu. Velkou roli hraje také způsob stolování. Na sociálních sítích se objevují dlouhé venkovní večeře s keramickým nádobím, bílými ubrusy a jednoduchými pokrmy připravenými z čerstvé zeleniny, olivového oleje, ryb, sýrů a bylinek.
Důležitá není dokonalost, ale atmosféra. Jídlo se sdílí a stolování se stává stejně důležitou součástí večera jako samotné menu. Právě důraz na společně strávený čas odlišuje řeckou ostrovní estetiku od pouhé módní inspirace.
Proč má řecká ostrovní estetika potenciál vydržet?
Popularita
greek isle aesthetic stojí na vizuálním světě, který není závislý na jednom konkrétním módním kousku. Bílé šaty, lněná košile, kvalitní sandály, keramická váza nebo přírodní materiály nepůsobí jako sezónní výstřelky. Stejně tak modrobílá barevná kombinace a středomořské motivy se vracejí každé léto.
Možná právě v tom spočívá kouzlo řecké ostrovní estetiky. Nemusíte doslova kopírovat Santorini ani proměnit celý byt v řeckou tavernu. Stačí si z ní vypůjčit několik principů – vzdušnost, přírodní materiály, jednoduché barvy a trochu té dovolenkové lehkosti.
Řecký ostrov tak nemusí zůstat jen místem, kam jednou za rok odjedete. Letos se jeho atmosféra dostává i do šatníků, interiérů, beauty inspirace a způsobu, jakým trávíme letní večery.
Zdroje: Pinterest, autorský text