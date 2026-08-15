Muž roku 2026: Daniel Maldonado má číslo 3, Oliver Laryea soutěží s číslem 4

3 Daniel MaldonadoMuž s číslem 3 DanielMaldonado má kořeny ve Španělsku. Otec odsud pochází a tak Daniel plynně ovládá i španělštinu. Ve Španělsku dodnes žijí jeho prarodiče, přesto se Daniel cítí být více Čechem.Danielovi je 24 let a vystudoval elektrotechnickou fakultu se zaměřením na mikroelektroniku a telekomunikaci. Následně odjel na roční studijní pobyt na Taiwan, kde se věnoval designu integrovaných obvodů. Pracuje jako technický specialista medicínských přístrojů.Daniel se ve volném čase aktivně věnuje sportu. Hraje beachvolejbal, chodí do posilovny a baví ho také bouldering. Hudba je jeho další velkou vášní. Hraje na kytaru i klavír, a když přijde inspirace, tráví čas mixováním hudby ve svém domácím studiu.Do soutěže Muž roku se přihlásil už před několika lety. Tehdy se dokonce probojoval mezi finalisty, jenže v té době měl odjíždět studovat na Taiwan, a tak své místo přenechal jinému soutěžícímu.Daniel je zadaný.Za jeden z nejzásadnějších momentů svého života považuje přechod ze střední školy na vysokou. Bylo to během covidového období a distanční výuka pro něj byla velmi náročná. V té době mu výrazně pomohl jeho kamarád František Knobloch, mimo jiné Muž roku 2023. Společně začali cvičit, více se zajímat o zdravý životní styl a Daniel postupně změnil svůj přístup k životu. Získal novou energii i motivaci a vysokoškolské studium nakonec úspěšně dokončil.Silným životním zážitkem pro něj byl také studijní pobyt na Taiwanu, během kterého mu vyhořel byt. Tato neblahá zkušenost mu ale dala nový pohled na život i jeho hodnoty.Na finále v Náchodě by rád pozval svou přítelkyni a maminku. Přiznal také, že jeho příbuzní ve Španělsku zatím vůbec nevědí, že se stal finalistou soutěže mužské krásy a sympatií. Až se to dozví, bude mít Daniel podporu i ze zahraničí.
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