V pasti na zmrzlé hoře bez zraku: Když slepého Žižku zachránil od jisté smrti mistrovský trik. Když se v českých zemích řekne slavná bitva na Vladaři, většina lidí si před očima okamžitě vybaví klasický husitský triumf: pevně svázanou vozovou hradbu, dunění palcátů, kouř ze střelného prachu a drtivé vítězství nad panským vojskem.
Jenže když nahlédnete do dochovaných historických pramenů, objevíte úplně jiný, fascinující příběh. Jan Žižka z Trocnova, v té době už zcela slepý vojevůdce, se na podzim roku 1421 ocitl v naprosto smrtonosné pasti. Vracel se z neúspěšného tažení západními Čechami směrem k Žatci a v zádech měl obrovskou přesilu plzeňského landfrýdu pod vedením Jindřicha z Plavna. Jedinou šancí na záchranu bylo ustoupit na strmou stolovou horu a vydržet. Výsledkem nebylo zničující vítězství, ale neuvěřitelný, brilantní ústup, ze kterého dodnes mrazí v zádech!
Tři dny na mrazivém vrcholu: Jak slepý vojevůdce přechytračil nepřítele
Stolová hora Vladař u Žlutic nabízet husitům ideální obrannou pozici. Má plochý vrchol, strmé svahy a navíc byla chráněna mohutnými valy starého pravěkého hradiště. Pro stavbu narychlo sestavené vozové hradby to bylo dokonalé místo. Pánské vojsko mělo obrovskou přesilu v poli, ale útok do strmého kopce proti disciplinovaným husitským kuším a dělem by znamenal jistou sebevraždu. Tři dlouhé dny se nepravidelné jednotky pokoušely sevření utahovat a husity vyhladovět nebo zlomit.
A pak se stal zázrak! Žižka dokázal celé svoje vojsko z těsného obklíčení vyvázat a nepozorovaně pokračoval dál k Žatci. Jak to přesně udělal? Kroniky naznačují pověsti o omotaných kopytech koní, umlčených vozech i klamných ohních na hřebeni. Ať už to bylo jakkoliv, slepý velitel ukázal svou největší sílu. Žižka osobně nestál v první linii s mečem v ruce, ale velel skvěle organizovanému vojsku přes své hejtmany. Obrana výšinné pozice na Vladaři byla mistrovskou ukázkou schopnosti přežít nejhorší krizi i bez jediného paprsku zraku.
Vyrazte na výlet: Proč tajemná hora Vladař stojí za návštěvu i dnes
Husitská epizoda je na Vladaři jen malou kapitolou v jeho bohaté historii. Hora totiž ukrývá jedno z nejrozsáhlejších pravěkých hradišť v Čechách a na samotném vrcholu najdete tajemné jezírko, které platí za jednu z nejstarších umělých vodních nádrží na našem území. Celé území je dnes chráněnou přírodní rezervací o rozloze přes 227 hektarů, která láká na nádherné dubohabřiny a neopakovatelné výhledy do krajiny.
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Foto: DALL-E
Na vrchol hory vás bezpečně dovedou dvě označené turistické trasy
Červená trasa: Nenáročná 5 km dlouhá procházka ze Žlutic nebo delší 10 km túra z krásného Rabštejna nad Střelou.
Žlutá trasa: Pohodová 6,6 km dlouhá cesta z městečka Chyše nebo 8,3 km dlouhý výšlap ze Žlutic.
Trasy doplňují skvělé naučné stezky Cesta za pověstí a Naučná stezka Vladař. Ve samotných Žluticích se navíc určitě zastavte v městském muzeu na Velkém náměstí. Vedle detailního modelu bitvy na Vladaři vás čeká husitská expozice, stará šatlava s ukázkami útrpného práva i lapidárium. Muzeum je otevřeno sezónně od května do září od čtvrtka do neděle a vstupné činí příjemných 80 korun. Vladař je zkrátka živým důkazem toho, že největší hrdinství nespočívá v drtivém masakru nepřítele, ale v umění přežít tam, kde by to jiní vzdali!
Zdroj: Autorka, https://www.bohemianmiddleages.com/battles/battle-of-vladar-1421-zizka-retreat, https://www.czech-history-journal.com/zizka-tactics-blind-commander, https://www.medieval-warfare-europe.com/husite-wars-vladar-fortress
Náhledové foto: Pixabay
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