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V pasti na zmrzlé hoře bez zraku: Když slepého Žižku zachránil od jisté smrti mistrovský trik

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V pasti na zmrzlé hoře bez zraku: Když slepého Žižku zachránil od jisté smrti mistrovský trik. Když se v českých zemích řekne slavná bitva na Vladaři, většina lidí si před očima okamžitě vybaví klasický husitský triumf: pevně svázanou vozovou hradbu, dunění palcátů, kouř ze střelného prachu a drtivé vítězství nad panským vojskem.
bitva na vladaři, jan žižka, husité, historie, výlety

bitva na vladaři, jan žižka, husité, historie, výlety

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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