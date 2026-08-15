Přerov prosadil změny jihozápadního obchvatu města. Mádrův podjezd se rozšíří

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Přerov prosadil změny jihozápadního obchvatu města. Mádrův podjezd se rozšíříPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Radnice v Přerově trvá na tom, aby součástí první etapy jihozápadního obchvatu města bylo i rozšíření Mádrova podjezdu pod železniční tratí, protože je důležitou spojnicí pro auta i pěší. Stavební úřad nyní řeší územní rozhodnutí pro obchvat, první etapa by přišla na 350 milionů korun.
Mádrův podjezd
Zdroj: Hanácká Drbna
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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