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Mandalorian a Grogu dorazili na stream. Oblíbená dvojice si připsala smutné prvenství

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Námezdní lovec Mandalorian a jeho malý zelený parťák Grogu se po úspěšné seriálové štaci podívali do kin a svět Star Wars se díky tomu po sedmi letech konečně dočkal celovečerního filmu. Snímek dokázal splnit atributy rodinné jednohubky, v kinech si však připsal smutný rekord. Reputaci si může vesmírný blockbuster napravit na Disney+, kde je od středy k dispozici.
Mandalorian a Grogu dorazili na stream. Oblíbená dvojice si připsala smutné prvenství

Mandalorian a Grogu dorazili na stream. Oblíbená dvojice si připsala smutné prvenství

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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