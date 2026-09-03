Mandalorian a Grogu dorazili na stream. Oblíbená dvojice si připsala smutné prvenství

Samotářský lovec odměn Din Djarin s tváří Pedra Pascala a jeho malý svěřenec Grogu se stali na Disney+ miláčky publika a byli hvězdami prakticky jediného Star Wars seriálu, který lze z hlediska sledovanosti považovat za divácký megahit. V Lucasfilmu proto doufali, že zvládnou kouzlo této dvojice přenést také do kin, kde studio po průšvihové deváté epizodě tápe a nedokázalo doteď vymyslet nový nosný příběh. Ani Mandalorian a Grogu ovšem nezvládl studio posunout správným směrem, naopak po komerční stránce podtrhl mizérii, v níž se Star Wars aktuálně nacházejí.
Din Djarin a Grogu se tentokrát vydávají pomoci zlotřilému klanu Huttů, který by ale vládě Nové republiky mohl pomoci. Gangsterská rodina s vizáží přerostlých slimáků chce ovšem na oplátku pomoci najít ztraceného člena Rottu. Oblíbená dvojice se tak připlétá do dalšího galaktického maléru, v němž nic není tak, jak vypadá. Zkušený režisér Jon Favreau už několikrát prokázal, že umí vyprodukovat správně nenáročnou rodinnou zábavu, což jasně dokazuje i v tomto případě.
Mandalorian a Grogu je odpočinkovou podívanou, která znovu zvládne hezky míchat sci-fi s westernovou atmosférou a do toho servírovat dostatek atraktivní akce a samozřejmě i pořádnou porci roztomilého Groga. Jenže řada kritiků a diváků očekává od Hvězdných válek přeci jen zásadnější filmové události a osudovější zápletku. Kritici si navíc stěžovali na příběh, který působil jako čtyři epizody seriálu podivně slepené dohromady, i místy slabší triky.
Snímek je tedy příjemnou neurážející zábavou, svou slabší zápletkou ale nedokázal oslovit každého. To se bohužel projevilo na návštěvnosti kin, která zůstala daleko za očekáváním. Film stál i s marketingem okolo 300 milionů dolarů, v kinech jich přitom utržil pouhých 345 milionů dolarů. Snímek se tak při klasické matematice, kdy si zhruba polovinu tržeb nechávají kinaři, nezaplatil a skončil v hlubokém mínusu. Blockbuster se tak řadí mezi největší propadáky roku a zároveň převzal po Solovi smutné prvenství nejhůře navštěvovaného a nejméně výdělečného Star Wars filmu vůbec. Zaslouží si ale Mandalorian a Grogu tohle nelichotivé označení? To můžete zjistit už nyní na Disney+.
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Zdroj: Disney+, Box Office Mojo, Kinobox