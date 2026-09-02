Filter zprostředkuje problémy mladých všem generacím. Věk ani orientace nejsou překážkou

Seriály s queer tematikou jsou něčím, co u nás obecně dost chybí, podobně jako počiny, které nějak zachycují svět současných náctiletých. Filter se snaží do obojího proniknout na dřeň a působí tak jako dílo, které je v jistých ohledech průlomové. Přitom je novinka Davida Semlera celkem klasickým počinem o dospívání, byť ozvláštněným o vhled do současné queer komunity, jazyka náctiletých a hry s vnímáním postav.
Hlavní postavou je Matty (Antonio Šoposki), který se chystá na střední školu. Ve své orientaci má jasno, má podporující kamarády (Daniel Šíp a Julie Louthanová), relativně zdravě pečující matku (Martha Issová), dotěrnou babičku (Simona Peková) a otravného otčíma (Petr Lněnička). Během přijímaček se zamiluje do vrstevníka Radka (Adam Buš), který si ale svou orientací tak jistý není. A tady se začíná příběh komplikovat nejasnými vztahy, špatnými odhady a ještě horšími rozhodnutími.
Pohled na mladou generaci
Filter ukazuje současnou mladou generaci, která té starší může být hodně vzdálená z mnoha důvodů – technologie, jazyk, sexuální otevřenost… Seriál díky tomu mohl sklouznout ke dvěma extrémům. Buď mohl problémy současné mládeže staršímu divákovi přeložit tak, že by působil méně autenticky, nebo se naopak ponořit do světa generace Z tak, že by mohl být nesrozumitelný. Filteru se naštěstí daří zůstat uprostřed právě tak, aby měl starší divák představu, že se doba opravdu posunula, a zároveň rozuměl tomu, co hrdinové prožívají.
Anglicismy ve větách sice občas mohou působit rušivě a ne každý divák může být zdatný angličtinář, nicméně z kontextu věty se dá dobře odvodit, co se hrdinové snaží říct. Zároveň postavy neprožívají nic, co by ostatní generace nechápaly. Stále jde o první lásky, potřebu někam patřit, trable s kolektivem a objevování vlastní sexuality. Matty se sice pohybuje ve světě sociálních sítí, různých genderových identit a více či méně dobrovolných coming-outů, prochází ale problémy, které zná každý. Divák rozumí jeho potížím i jeho pochybením. Není jednoznačně sympatickou postavou, která se vždy zachová správně – naopak se velmi často správně nezachová – ale je hrdinou, jehož člověk chápe.
Problémy, kterým porozumí každý
Ostatně i díky tomu funguje název Filter vzhledem k tomu, jak vnímáme okolní postavy. Vidíme je totiž Mattyho optikou, což zajímavým způsobem komplikuje hlavní zápletku. Radek je sám o sobě figurou zajímavou tím, že k němu v prvních třech epizodách neexistuje jasný klíč. Divák nejspíš pochopí, že Radek má za sebou určité problémy a může být v jádru dobrý a zároveň trochu hajzlík, jenže to mu první tři epizody nabídnou jen jako možnou interpretaci. Matty je zároveň pořád teenager, a tak stále potřebuje lidi kolem sebe číst jednoznačně. Protože okolní svět vnímáme přes Mattyho filtr, seriál nám s každou novou epizodou přepisuje, jak máme Radka vnímat.
Seriál nám tak nejen zprostředkovává problémy mládeže tak, jak je i přes nové kulisy známe, ale připomíná nám, jak zúženě náctiletý člověk vnímá svět. Paradoxně se tím Matty divákovi nevzdaluje, naopak mu ukazuje ten vnitřní zmatek, jímž si bez ohledu na sexuální orientaci a (ne)přítomnost sociálních sítí prošel každý. Seriál tím dělá pro novou generaci i queer komunitu dost užitečnou věc – neukazuje je jako dramaticky specifické ani vlastně nijak exotické. To se týká i sexuálních scén, ve kterých ukazuje trapnost, nepřipravenost i traumatické zážitky, s nimiž se divák snadno ztotožní bez ohledu na orientaci.
Sexuální scény přitom nejsou nijak extrémní. Naopak jsou sice výmluvné a z emočního hlediska intenzivní, z hlediska tělesnosti jsou ale právě tak krotké, aby je veřejnoprávní médium uneslo. Hrdinova odysea příjemnými i problematickými situacemi je navíc vystavěna zajímavým způsobem a kombinuje různé prvky seriality. Filter je sice natočen jako kontinuální příběh s jedním ústředním problémem, zároveň si však ponechává určitou epizodičnost. Epizody totiž mění prostředí a občas i časový rámec, přitom ale přidávají k ústřednímu problému nové aspekty.
Ty slouží jako rámcový obal ústředního motivu, ať už jde o téma traumatického prvního sexu, či šikany. Všechno to jsou motivy, které definují jednotlivé epizody, přitom se ale kauzálně vztahují k problémům, jež má Matty ve vztahu k Radkovi. Díky tomu působí Filter sevřeně a jednotně v tom, jak zápletka postupuje. Každý díl (alespoň z prvních tří) se zabývá jiným tématem, hlavní linka se ale vyvíjí a seriál si drží tempo.
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