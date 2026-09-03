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Akční nářez jak z videohry. Street Fighter plní v traileru fanouškovské sny

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Mortal Kombat II obdržel v kinech fatalitu, nicméně studio Legendary uvádí na plátno jinou slavnou bojovku. Street Fighter přitom nastavuje trochu jiný tón a mnohem sebeironičtější fanservis.
Akční nářez jak z videohry. Street Fighter plní v traileru fanouškovské sny

Akční nářez jak z videohry. Street Fighter plní v traileru fanouškovské sny

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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