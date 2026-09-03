Akční nářez jak z videohry. Street Fighter plní v traileru fanouškovské sny

Snímek se odehrává v devadesátých letech a představuje dva znesvářené bratry – Ryuho (Andrew Koji) a Kena (Noah Centineo). Když se viděli naposledy, dali si ošklivě přes ústa a přestali spolu mluvit. Po letech se setkávají na turnaji Street Fighter, jenž shromažďuje nejlepší bojovníky všech stylů, národností, ras a zřejmě i živočišných druhů. Jenže excentričtí zápasníci a vlastní rodinné trable nebudou to jediné, s čím se bratři musejí popasovat. V pozadí turnaje totiž bují divné spiknutí, za nímž stojí zlodušský M. Bison (David Dastmalchian).
Trailer ukazuje přesně to, co od takového filmu chceme: souboje, humor, destrukci a testosteron tak nadsazený, že dávno vědomě překročil hranici parodie. Je to úplně jiná energie než v případě Mortal Kombat, který sice přistupoval ke své předloze s lehkou ironií, stále se ale snažil svět ukotvit v konturách epické fantasy. Street Fighter nijak nezastírá, že bude hlavně akční blbinou. Herci mají přehnaně stylizované kostýmy, vzájemně si komentují svůj vzhled a pronášejí absurdní repliky s kamennou tváří.
Esteticky trailer upomíná na poetiku zábavných béček i starých videoher a naznačuje podívanou, u níž se budeme smát spolu s tvůrci. Souboje v traileru upomínají na ikonické postavy ze hry a nechávají jim jejich nejznámější chvaty. Dokonce se dostaví i zvukový doprovod, jenž známe z bojových her. Humorné ladění je přitom ideální pro nastavení nostalgického filtru. Zároveň k poetice Street Fightera docela sedí. Herní série byla především mlátička bizarních postaviček a dosavadní filmové adaptace se ani nesnažily dělat z toho něco víc.
Zároveň nový Street Fighter vzniká v současném franšízovém modelu, takže fanoušci dostanou přesně to, co z her znají. Jedna z výtek směrem k předchozí hrané adaptaci z devadesátých let se týkala toho, že navzdory názvu zde nebylo příliš pouličních bojů. V té době bylo ostatně běžné, že předloha byla spíš zdrojem postav a motivů, z nichž bylo potřeba vytvořit funkční počin podle tehdejších konvencí. Současný franšízový film nicméně následuje přesnou vizuální i příběhovou formu svých předloh, což staví před filmaře nové výzvy. Podle traileru se s nimi tvůrci popasovali zábavným způsobem, takže nezbývá než věřit, že celé dílo, které uvidíme v kinech 15. října, bude mít větší štěstí než jiné bojové kousky posledních let.
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Zdroj: CinemArt