Léčivé prameny v Evropě jsou dostupné úplně zdarma: Čeští turisté přitom míří jinam zbytečně připlácí

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Nového Města pod Smrkem v Jizerských horách se nachází jeden z přírodních minerálních pramenů, které zůstávají mimo hlavní turistický ruch. Novoměstská kyselka vyvěrá pod svahem Měděnce u Ztraceného potoka a voda je přirozeně perlivá, málo mineralizovaná a výraznější obsah železa. Pramen vytéká po celý rok a podle turistických informací nezamrzá ani v zimě. Návštěvníci se k němu mohou vydat pěšky a vodu si na místě bezplatně nabrat. Voda, ke které se chodilo už před stovkami let
S kyselkou je spojena řada místních příběhů. Podle jedné z pověstí měla voda z okolních lesů pomoci obyvatelům nově vznikajícího města během
morové epidemie v roce 1598. Historicky doložené to není a jde především o součást místní tradice. Další příběh uvádí, že pramen v roce 1780 objevil kovář Johann Nepomuk Legler při cestě domů údolím Ztraceného potoka. Pověsti o vodě však naznačují, že místní ji mohli znát podstatně dříve.
Zajímavý zlom přišel v roce 1903, kdy byl přístup k pramenům zakázán. Místním obyvatelům se to nelíbilo a proti rozhodnutí protestovali.
Jeden z pramenů byl nakonec znovu zpřístupněn a právě k němu mohou návštěvníci zamířit i dnes. Pramen chrání dřevěný přístřešek a jeho současná podoba navazuje na úpravy z první poloviny minulého století.
Kvůli těmto pramenům není nutné platit drahé lázně. V Evropě k nim můžete přijet úplně zdarma.
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Železo je znát nejen na chuti vody
Novoměstská kyselka obsahuje mimo jiné
železo, vápník a hořčík. Právě železo je jedním z jejích nejvýraznějších znaků. Při delším uchovávání načepované vody se mohou v lahvi vytvořit typické železité usazeniny. To je také důvod, proč má kyselka specifickou chuť, kterou si s běžnou balenou minerálkou jen těžko spletete. Voda přirozeně obsahuje také oxid uhličitý, díky němuž působí lehce perlivě.
Původní pověsti prameni připisovaly téměř zázračné účinky, současný návštěvník by k němu ale měl přistupovat především jako k
přírodní minerální vodě a zajímavému cíli výletu. Samotný obsah minerálních látek není důvodem nahrazovat kyselkou léčbu zdravotních potíží. Mnohem zajímavější je spojení vody, historie a klidného prostředí severní části Jizerských hor. K prameni vede jedna z nejdelších kolonád v Česku
Výlet ke kyselce není jen zastávkou na rychlé naplnění lahve. Cesta z Nového Města pod Smrkem k prameni měří přibližně
2,5 kilometru a bývá označována za nejdelší kolonádu v České republice. Na rozdíl od upravených lázeňských promenád vede přírodním prostředím směrem do lesa. U samotného pramene je dřevěný přístřešek, kde je možné na chvíli posedět.
Novoměstská kyselka tak může být příjemným cílem pro každého, kdo hledá nenáročný výlet mimo nejnavštěvovanější místa Jizerských hor.
Za ochutnávku se neplatí, pramen je dostupný celoročně a cesta k němu sama o sobě patří k zážitku. V okolí se navíc nacházejí další turistické a cyklistické trasy, takže návštěvu není nutné plánovat jako samostatný výlet.
kudyznudy.cz, jizerky.cz