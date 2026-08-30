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Zoo Praha odchovala zoborožce kaferského díky triku. Samec ničil snůšky, chovatelé ho přelstili

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Dubnové ráno v zázemí trojské zahrady. Chovatelky opatrně vyjímají z hnízda skutečné vejce a na jeho místo pokládají atrapu.
Zoo Praha odchovala zoborožce kaferského díky triku. Samec ničil snůšky, chovatelé ho přelstili

Zoo Praha odchovala zoborožce kaferského díky triku. Samec ničil snůšky, chovatelé ho přelstili

Zdroj: Foto: Duncan Wright / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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