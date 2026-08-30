Florida a Washington potřebovaly 20 kol nájezdů. Když vystřelili všichni, museli začít znovu

První tři střelci nerozhodli. Ani prvních deset. Ani patnáct. Nakonec bylo potřeba
dvacet kol, čtyřicet samostatných nájezdů a 17 minut a 43 sekund samotného shootoutu, než Nick Bjugstad z Florida Panthers konečně překonal Bradena Holtbyho a rozhodl o výhře 2:1.
Dodnes jde o nejdelší nájezdy v historii NHL.
Washington pětkrát vedl. Florida pětkrát odpověděla
Nešlo přitom o přehlídku čtyřiceti neúspěšných pokusů. Shootout skončil na góly
6:5 pro Floridu a jedenáct proměněných nájezdů byl rovněž rekord NHL. Washington se pětkrát dostal do situace, kdy jeho hráč skóroval a Panthers museli následující pokus proměnit, jinak bylo hotovo. Pětkrát odpověděli.
Roberto Luongo a Braden Holtby tak absolvovali sérii, při níž bylo několikrát prakticky rozhodnuto – a pokaždé se celý večer znovu rozběhl. Nejzajímavější okamžik ale přišel ještě později. Týmům totiž došli hráči.
VIDEO V osmnáctém kole už střílel prakticky každý
Pravidla shootoutu mají jednoduchou podmínku: dokud jeden tým nevyužije všechny způsobilé střelce, nesmí stejný hráč jet podruhé. Florida i Washington měly pro zápas k dispozici osmnáct hráčů do pole. Všech osmnáct tedy postupně dostalo svou šanci.
Na řadu nepřicházely jen hvězdy jako Alexandr Ovečkin, Nicklas Bäckström, Jevgenij Kuzněcov, Jonathan Huberdeau nebo Aleksander Barkov. Trenéři se postupně propracovali až k obráncům a hráčům, kteří si za normálních okolností při nájezdech mohou v klidu nechat rukavice nasazené na lavičce.
A pořád nebylo rozhodnuto. Po vyčerpání všech střelců už pravidla dovolují začít seznam znovu. Bjugstad tedy v posledním kole nenastupoval poprvé.
Jeho první pokus skončil na tyči
Nick Bjugstad jel už ve druhém kole. Netrefil. Puk skončil na konstrukci branky. O osmnáct kol později dostal druhou možnost. Nejdříve jel za Washington Alexandr Ovečkin, který už během shootoutu jednou skóroval. Tentokrát ho Luongo zastavil.
Bjugstad pak přijel k Holtbymu, naznačil pohyb, přehodil si puk na forhend a poslal jej nahoru do odkryté části branky.
Kolo číslo 20. Konec. Florida vyhrála 2:1. Capitals přitom už jeden rekordní maraton nájezdů zažili
Na celé historce je téměř komické, že tým na poražené straně už velmi podobnou zkušenost měl. Předchozí rekord NHL činil
15 kol. V listopadu 2005 ho vytvořili New York Rangers. Proti Washington Capitals.
Takže když Florida rekord roku 2014 posunula z patnácti na dvacet kol, Washington se stal poraženým mužstvem v obou nejdelších shootoutech tehdejší historie NHL. Někdy má statistika skutečně zvláštní smysl pro humor.
Nájezdy mají být rychlé rozuzlení. Tady vytvořily další zápas uvnitř zápasu
Shootout byl do NHL zaveden právě proto, aby po prodloužení už nevznikaly remízy. Jeho kouzlo má spočívat v jednoduchosti: několik nejlepších střelců proti brankáři a rychlé rozhodnutí. Florida s Washingtonem z něj ale na jeden večer vytvořily vlastní soutěž.
Čtyřicet pokusů. Všichni hráči v poli. Jedenáct gólů. Pět situací, kdy Panthers od porážky dělila jediná neproměněná střela. A nakonec člověk, který svou první šanci zahodil, dostal druhou a ukončil nejdelší nájezdový večer, jaký NHL zatím viděla.
Samotný zápas trval podle oficiálního reportu od 19:38 do 22:41. Výsledek?
2:1. Někdy skóre opravdu neřekne vůbec nic o tom, co se na ledě dělo. DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Z NHL Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu . Zdroje: NHL.com – Panthers win 20-round shootout against Capitals [ 1 ], NHL Game Reports – Panthers vs. Capitals, Shootout Summary [ 2 ], Florida Panthers – Panthers Records [ 3 ].