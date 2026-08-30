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Florida a Washington potřebovaly 20 kol nájezdů. Když vystřelili všichni, museli začít znovu

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Florida Panthers a Washington Capitals hráli 16. prosince 2014 poměrně obyčejný zápas NHL. Po šedesáti minutách bylo 1:1. Pětiminutové prodloužení gól nepřineslo. Takže přišly nájezdy. A od té chvíle přestalo být obyčejné úplně všechno.
Florida a Washington potřebovaly 20 kol nájezdů. Když vystřelili všichni, museli začít znovu

Florida a Washington potřebovaly 20 kol nájezdů. Když vystřelili všichni, museli začít znovu

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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