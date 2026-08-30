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Pacientka utrpěla popáleniny při císařském řezu v pražské Bulovce

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Dennívýzva
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V pražské Bulovce se odehrála dramatická situace. Čtyřiadvacetiletá žena se v úterý 25. srpna ocitla s popáleninami druhého a třetího stupně na 15 procentech…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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